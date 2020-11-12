ÖGG sınavı ne zaman? İşte takvime göre 2020 ÖGG sınav tarihleri
Yıl içerisinde farklı tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınavı gerçekleştiriliyor. ÖGG sınav tarihleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının ‘www.egm.gov.tr/ozelguvenlik’ web sitesinden ilan ediliyor. Peki, yılın son ÖGG sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte takvime göre 2020 ÖGG sınav tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Adaylar, 2020’nin son ÖGG sınavına aralık ayında girecekler. Takvime göre, 16 Kasım’da ÖGG eğitimi tamamlanacak. Eğitim sürecinin ardından adaylar sınava tabi tutulacak.
2
Abone Ol
ÖGG'nin yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm sınavlar tarihle bildirilmişti. Buna göre, Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim Ve 67.Yenileme Eğitimi Sınavı 13 Aralık 2020 Pazar tarihinde yapılacak.
3
Abone Ol
Sınav sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.
4
Abone Ol
Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.