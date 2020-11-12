ÖGG sınavı ne zaman? İşte takvime göre 2020 ÖGG sınav tarihleri

Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Adaylar, 2020’nin son ÖGG sınavına aralık ayında girecekler. Takvime göre, 16 Kasım’da ÖGG eğitimi tamamlanacak. Eğitim sürecinin ardından adaylar sınava tabi tutulacak.