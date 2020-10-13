ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı - ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 11 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Sınavdan kısa bir süre sonra ÖGG sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. ÖGG sınavından alacakları puanı merak eden adaylar, soru ve cevapları inceleyerek alacakları puanı tahmin etmeye çalışıyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav soruları ve cevapları…
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ÖGG sınav soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada ÖGG soru ve cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar, Temel Eğitim Sınavı A ve B kitapçığı ile Yenileme Eğitimi A ve B kitapçığına https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/ adresi üzerinden ulaşabilecek.
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı takvimine göre, 11 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak. ÖGG sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebilecek.
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Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.