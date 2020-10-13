ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı - ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı takvimine göre, 11 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak. ÖGG sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebilecek.