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ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 | 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları yayımlandı! İşte görüntüleme ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#ÖGGS Sınav Soruları#Ögg Soruları Ve Cevap Anahtarı#Özel Güvenlik Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 21:46

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF ekranı için geri sayım sona erdi. 24 Haziran'da gerçekleşen Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı cevap anahtarı, erişime açıldı. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden yayınlanacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte, 103. Temel Eğitim ÖGG soru ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF indirme ekranı bilgisi.

1/5ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 | 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları yayımlandı İşte görüntüleme ekranı

ÖGG sınav sonuçları için nefesler tutulurken, söz konusu sınavın soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Haziran tarihinde gerçekleşen 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı A ve B kitapçıkları www.egm.gov.tr internet adresinden görüntülenecek. Cevap anahtarı ile netleri hakkında ön bilgi edinecek olan adaylar, son süreçte yapılacak duyuru sonrası ÖGG sonuçlarına erişim sağlayacak. Sınav takvimine göre ise sonuçlar 18 Temmuz tarihinde belli olacak. İşte, ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı.

2/5ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

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3/5SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 12/07/2023 olacak.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

4/5Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

5.1. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

5.2. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ilebirlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacakadayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50,bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puanolması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarakdeğerlendirilecektir.

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5.3. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 100 TL ücret yatıracaklardır.

5.4. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretiniyatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik ŞubeMüdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

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