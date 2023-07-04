ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 | 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları yayımlandı! İşte görüntüleme ekranı!

ÖGG sınav sonuçları için nefesler tutulurken, söz konusu sınavın soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Haziran tarihinde gerçekleşen 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı A ve B kitapçıkları www.egm.gov.tr internet adresinden görüntülenecek. Cevap anahtarı ile netleri hakkında ön bilgi edinecek olan adaylar, son süreçte yapılacak duyuru sonrası ÖGG sonuçlarına erişim sağlayacak. Sınav takvimine göre ise sonuçlar 18 Temmuz tarihinde belli olacak. İşte, ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı.