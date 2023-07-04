ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023 | 103. Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları yayımlandı! İşte görüntüleme ekranı!

Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

5.1. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.



5.2. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ilebirlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacakadayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50,bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puanolması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarakdeğerlendirilecektir.