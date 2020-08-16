ÖGG sınav soruları cevapları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları için tarih belli oldu

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖGG sınav soruları ve cevapları merak ediliyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos’ta saat 10:00’da başladı. ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 18 Ağustos 2020 olarak duyuruldu. İşte sonuç açıklanma tarihi ve detaylar…



ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 18 Ağustos 2020 olarak duyuruldu.