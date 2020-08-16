ÖGG sınav soruları cevapları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları için tarih belli oldu
ÖGG sınav soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos’ta saat 10:00’da başladı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. ÖGG sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesaplamak isteyenler sınavın ardından cevap anahtarını araştırmaya başlıyorlar. İşte sınav sorularının ve cevaplarını yayımlanacağı tarih ve detaylar…
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ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖGG sınav soruları ve cevapları merak ediliyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos’ta saat 10:00’da başladı. ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 18 Ağustos 2020 olarak duyuruldu. İşte sonuç açıklanma tarihi ve detaylar…
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 18 Ağustos 2020 olarak duyuruldu.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TARİH VERİLDİ
ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül’de açıklanacağı belirtildi. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını başkanlığın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.