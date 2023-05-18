ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 | Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih için adayların beklentileri mayıs ayının üçüncü haftası geride kalırken yoğunlaştı. Nisan ayında gerçekleşen ÖGG sınavı sonrası, sınav puanlarını hesaplamaya başlayan adaylar Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. EGM tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları ilan edilecek. Takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor. Özel yandan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet adresinden yapılan duyuruda, Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Buna göre bir sonraki ÖGG sınavı haziranda gerçekleşecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.