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ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 | Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

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#ÖGG Sınav Sonuçları#Emniyet Genel Müdürlüğü#ÖGG Sınav Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:26

ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı, adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 30 Nisan Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için beklenen tarih geldi. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden yayınlanacak. ÖGG sınav puanları hesaplamasında, her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı ve ayrıntılar.

1/5ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 | Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih için adayların beklentileri mayıs ayının üçüncü haftası geride kalırken yoğunlaştı. Nisan ayında gerçekleşen ÖGG sınavı sonrası, sınav puanlarını hesaplamaya başlayan adaylar Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. EGM tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları ilan edilecek. Takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor. Özel yandan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet adresinden yapılan duyuruda, Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Buna göre bir sonraki ÖGG sınavı haziranda gerçekleşecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.

3/5ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5ÖZEL GÜVENLİK 103. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN

ÖZEL GÜVENLİK 103. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Takvime göre bir sonraki ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.

5/5SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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#ÖGG Sınav Sonuçları#Emniyet Genel Müdürlüğü#ÖGG Sınav Sonucu Sorgulama