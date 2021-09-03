ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor
ÖGG sınav sonuçları ile ilgili tarih açıklaması yapıldı. Özel güvenlik sınavlarına giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Özel Güvenlik 93. Temel Eğitim Ve 69. Yenileme Eğitimi için yazılı sınav 14 Ağustos’ta düzenlendi. Sonuçlar egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulanacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Özel güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yayımlanan takvime göre ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül tarihinde açıklanacak. Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların başvurularını 6 Eylül ve 8 Eylül aralığında yapmaları ve itiraz ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
2
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 4.1. 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.