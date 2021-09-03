ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 4.1. 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.