ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. Özel güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı egm.gov.tr'de olacak

ÖGG sınav sonuçları için tüm gözler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Özel güvenlik olmak isteyen adayların katılım sağladığı ÖGG sınavı şubat ayında gerçekleşti. Sınav sonrası tarafından Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi cevap anahtarı ilan edildi. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmezken 18 Mart tarihinde ilan edilmesi ön görülüyor.
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından söz konusu sınavla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Başkanlığımız 2022 yılı sınav takvimi doğrultusunda; Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 79 ilde 27/02/2022 tarihinde yapılmış olup, temel eğitim sınavına 30.001 aday yenileme eğitim sınavına 18.787 aday olmak üzere toplam 48.788 aday katılım sağlamıştır.
• Batman, Elazığ, İstanbul ve Yalova illerinde 1’er aday olmak üzere toplamda 4 adayın optik cevap formu/sınav giriş belgesinde yer alan fotoğrafların uyuşmadığı, tespit edildiğinden sınava alınmamıştır. Ayrıca;
• İzmir ve Ankara illerinde 3 adayın soru kitapçığını salon dışına çıkardığı,
• Bartın ilinde 1 adayın kopya girişiminde bulunduğu,
• Diyarbakır ilinde ise sınava katılması gereken bir aday yerine başka bir şahsın sınava katılmaya çalıştığı tespit edilmesi üzerine adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.
Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.