ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. özel güvenlik sınav sonuçları için gözler o tarihte!

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum açıklama yapıldı. 95. ÖGG sınavı aralık ayında düzenlendi. Sınav soruları ve cevapları açıklandı. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır. ÖGG sınav sonuçları ocak ayı içerisinde kurum tarafından belirtilen tarihte açıklanacak. İşte ÖGG sonuç açıklanma tarihi ve detaylar