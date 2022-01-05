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Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 10:41 | 

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. özel güvenlik sınav sonuçları için gözler o tarihte!

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Aralık tarihinde düzenlendi. ÖGG sınav soruları ve cevapları 21 Aralık tarihinde erişime açıldı. Tahmini puanlarını hesaplayan adaylar heyecanla değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklama

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ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum açıklama yapıldı. 95. ÖGG sınavı aralık ayında düzenlendi. Sınav soruları ve cevapları açıklandı. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır. ÖGG sınav sonuçları ocak ayı içerisinde kurum tarafından belirtilen tarihte açıklanacak. İşte ÖGG sonuç açıklanma tarihi ve detaylar
2ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından yayımlanan takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 7 Ocak tarihinde erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
3SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
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