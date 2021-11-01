MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için geri sayım
GeriGündem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 15:07 | 

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için geri sayım

Özel güvenlik sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde başladı. Yazılı sınava katılan adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. ÖGG sınav soruları ve cevapları 19 Ekim’de erişime açıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklanma tarihi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

ÖGG sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. 17 Ekim’de düzenlenen Özel güvenlik sınavına giren adaylar sınav sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesapladılar. 94. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kasım ayına işaret edildi ve tarih bildirildi.

2ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

3ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi