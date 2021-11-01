ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için geri sayım

ÖGG sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. 17 Ekim’de düzenlenen Özel güvenlik sınavına giren adaylar sınav sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesapladılar. 94. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kasım ayına işaret edildi ve tarih bildirildi.