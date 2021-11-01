ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için geri sayım
Özel güvenlik sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde başladı. Yazılı sınava katılan adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. ÖGG sınav soruları ve cevapları 19 Ekim’de erişime açıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklanma tarihi
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ÖGG sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. 17 Ekim’de düzenlenen Özel güvenlik sınavına giren adaylar sınav sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesapladılar. 94. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kasım ayına işaret edildi ve tarih bildirildi.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
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ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.