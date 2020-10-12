ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlanma tarihi
ÖGG sınav sonuç tarihi, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. 11 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) puanlarını hesaplamak isteyen adayların odaklandığı bir diğer konu ÖGG soru ve cevap anahtarı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ÖGG sınav takvimine göre, Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı 13 Ekim Salı günü egm. gov. tr adresinden yayınlanacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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2020 Özel Güvenlik sınav sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından pazar günü organize edilen söz konusu sınavın soru ve cevapları salı günü yayınlanacak. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ise yapılan değerlendirme sonrası adayların erişimine açılacak. Takvime göre ÖGG sonuçları 30/10/2020 tarihinde ilan edilecek. İşte, detaylar.
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2020 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak. Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.
Sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
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SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınav soru ve cevapları 13/10/2020 tarihinde yayınlanacak. Sınav sorularına www.egm.gov.tr/ adresinden ulaşılacak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.