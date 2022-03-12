ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 96. ÖGG sınav sonuçlarında son durum

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 79 ilde 27/02/2022 tarihinde yapıldı. Temel eğitim sınavına 30.001 aday yenileme eğitim sınavına 18.787 aday olmak üzere toplam 48.788 aday ÖGG sınavına katılım sağladı.
ÖGG sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınav açıklanma tarihleri incelendiğinde 96.Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.