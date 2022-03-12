ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 96. ÖGG sınav sonuçlarında son durum

ÖGG sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınav açıklanma tarihleri incelendiğinde 96.Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.