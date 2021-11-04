ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Gözler 94. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranında!

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 94. Dönem özel güvenlik sınavı 17 Ekim Pazar günü saat 10.00’da yapıldı. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanması ile tahmini puanlarını hesapladılar. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 8 Kasım’da başlayacak ve 11 Kasım’da sona erecek. İşte ÖGG sonuçları açıklanma tarihi…