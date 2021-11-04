ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Gözler 94. dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranında!
ÖGG sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleşen söz konusu sınavın ardından soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından gözler ÖGG sınav sonuçları için yapılacak duyuruya çevrildi. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek. Sonuçlar kasım ayında açıklanacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 94. Dönem özel güvenlik sınavı 17 Ekim Pazar günü saat 10.00’da yapıldı. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanması ile tahmini puanlarını hesapladılar. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 8 Kasım’da başlayacak ve 11 Kasım’da sona erecek. İşte ÖGG sonuçları açıklanma tarihi…
2
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
3
SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.