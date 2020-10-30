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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 11:27 | 

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 89. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sonuçları olarak bilinen Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi. ÖGG sınav sonuçları için yayımlanacak duyurunun ardından sorgulama işlemi, TC Kimlik Numarası ve Güvenlik Kodu ile yapılacak. Peki, 89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 89. sınav sonuçları, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arayan adaylar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını yapmayı sürdürüyor. Peki, 89. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

2ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 30 Ekim tarihinde açıklanması planlanılıyor. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

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3ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

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- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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