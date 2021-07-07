ÖGG sınav sonuçları açıklandı! EGM. gov.tr 92.dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. 92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav sonuçlarının yayınlandığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan duyuru ile bildirildi. 92.dönem ÖGG sınav sonuçları ÖGNET ve EGM'nin internet sitesinden öğrenilecek. Sınavdan 60 puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, EGM. gov.tr 92.dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve söz konusu sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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13 Haziran tarihinde gerçekleşen 92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Temmuz'da yapılan duyuru ile beraber erişime açıldı. Yapılan açıklamada, "3 Haziran 2021 Pazar günü Ülke genelinde gerçekleştirilen 92.Temel Eğitim ve 68.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Sınav sonuçlarının açıklamasının ardından sorgulama ekranı EGM tarafından etkinleştirildi.
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92. ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.
Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
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2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.