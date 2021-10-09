ÖGG ne zaman? ÖGG sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır? İşte 2021 ÖGG sınav takvimi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavı (ÖGG) her yıl belirlenen tarihler arasında yapılıyor. Takvime göre, ÖGG sınavlarından biri ekim ayında gerçekleştirilecek. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır? İşte 2021 ÖGG sınav takvimi...
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavlarının tarihleri yıllık takvimle paylaşıldı. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
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İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sınavakatılacak adayların, ÖGNET üzerinden okul/sınıf yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Okul/sınıf yerleştirme bilgileri ÖGNET üzerinden görüntülenebiliyor. ÖGG sınav giriş bilgilerinin sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce -açıklanıyor. ÖGG sınav yerlerinin 10 Ekim'de yayınlanması bekleniyor.
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Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.