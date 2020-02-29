Ödül töreninde protesto: Yıllar önceki taciz unutulmadı

Fransız sinemasının Oscar'ı olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri töreninde hem salonda hem de dışarıda protesto sesleri yükseldi. Bu yıl 45'inci kez düzenlenen törende, 1977 yılında 13 yaşında bir kızı taciz ettiği ileri sürülen Polonya asıllı yönetmen Roman Polanski'nin An Officer and a Spy adlı filminin 12 dalda aday gösterilmesi tepkilere neden oldu. 86 yaşındaki Polanski, bu tepkileri beklediği için törene katılmama kararı almıştı. Yönetmen, ödül komitesi tarafından da törene gelmesinin uygun olmayacağı yönünde uyarılmıştı.