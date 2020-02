Ödül töreninde protesto: Yıllar önceki taciz unutulmadı

Hakkında taciz suçlamaları bulunan Roman Polanski'ye yönelik protestoların damgasını vurduğu 45'inci Cesar Ödülleri, Fransız ve dünya sinemasının ünlüleri de ağırladı. Gecede Les Miserables en iyi film ödülünü kazandı. Anais Demoustier "Alice and the Mayor" ile en iyi kadın oyuncu, Roschdy Zem de "On Mercy" ile en iyi erkek oyuncu ödülüne değer göründü. En iyi yönetmen ödülü An Officer and a Spy filmiyle Polanski'nin oldu.



İşte olaylı gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...