Ödül töreninde protesto: Yıllar önceki taciz unutulmadı
Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden birinin dağıtıldığı gecede olaylar çıktı. Törenin yapıldığı salonun dışında göstericiler polisle çatışırken, içeride de bazı oyuncular soluna terk ederek tepkilerini ortaya koydu.
AFP, AP, REUTERS, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Fransız sinemasının Oscar'ı olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri töreninde hem salonda hem de dışarıda protesto sesleri yükseldi. Bu yıl 45'inci kez düzenlenen törende, 1977 yılında 13 yaşında bir kızı taciz ettiği ileri sürülen Polonya asıllı yönetmen Roman Polanski'nin An Officer and a Spy adlı filminin 12 dalda aday gösterilmesi tepkilere neden oldu. 86 yaşındaki Polanski, bu tepkileri beklediği için törene katılmama kararı almıştı. Yönetmen, ödül komitesi tarafından da törene gelmesinin uygun olmayacağı yönünde uyarılmıştı.
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45'inci Cesar Ödülleri'nde An Polanski'nin Officer and a Spy adlı filmi tam 12 dalda ödüle aday gösterildiğinde ilk protesto sesleri de yükselmeye başlamıştı.Gecede en iyi yönetmen ödülünü kazanması da protestolara neden oldu. Paris'teki Salle Pleyel'de yapılan törende Roman Polanski'nin ödül kazandığı açıklandığında aralarında oyuncu Adele Haenel'in de bulunduğu bir grup sinemacı yerlerinden kalkarak salonu terk etti.
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Salondaki protestoların fitilini ateşleyen oyuncu Haenel, 2000'li yılların başında henüz 15 yaşındayken bir başka yönetmen tarafından taciz edildiğini ileri sürmüştü. Salonda bunlar olup biterken dışarıda da feminist kuruluşların başını çektiği kalabalık grup protesto gösterilerini sürdürdü. Bu protestolara polis müdahale etti.
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Polonya doğumlu Fransız yönetmen Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. 2000'lerin ilk yarısında İsviçre'de yakalanan Polanski, önce cezaevine konulmuş, ardından da 4,5 milyon dolarlık kefaletle demir parmaklıklar ardından çıkarılıp ev hapsine alınmıştı.
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O dönemde 75 yaşında olan Polanski, Gstaad'da bileğine takılan "elektronik bilezik" ile ev hapsine alınmıştı. Polanski'nin 32 yıl önce ilişkiye girdiği kadın, davanın düşürülmesi istemiyle Amerikan adaletine başvurmuştu. Roman Polanski, taciz olayının meydana gelmesinden bir yıl sonra 1978'de suçunu itiraf etmiş 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmişti. Polanski, davası devam ederken ABD'den kaçmıştı.
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18 Ağustos 1933'de Musevi bir Polonyalı ailenin oğlu olarak Paris'te dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından üç yıl önce ailesi Polonya'ya geri döndü. Alman işgali sırasında Krakow gettosuna gönderildiler. Daha sonra anne ve babası farklı toplama kamplarına gönderildi. Polanski'nin annesi Auschwitz kampında öldü. Babası ise Matthausen Gusen toplama kampına gönderildi ve hayatta kalmayı başardı. O sırada 7 yaşında olan Roman Polanski, gettodan kaçarak kendini Katolik bir Polonyalı olarak tanıttı ve bu şekilde hayatta kaldı.
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Roman Polanski, birkaç kısa film çektikten sonra sinema kariyerine Sudaki Bıçak adlı filmle başladı. Sonra da hızlı adımlarla yükseldi. Elde ettiği mesleki başarıları ona Hollywood yolunu açtı. Fakat; hamile eşi Sharon Tate'in katledilmesinden sonra tekrar Avrupa'ya döndü.
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Hakkında taciz suçlamaları bulunan Roman Polanski'ye yönelik protestoların damgasını vurduğu 45'inci Cesar Ödülleri, Fransız ve dünya sinemasının ünlüleri de ağırladı. Gecede Les Miserables en iyi film ödülünü kazandı. Anais Demoustier "Alice and the Mayor" ile en iyi kadın oyuncu, Roschdy Zem de "On Mercy" ile en iyi erkek oyuncu ödülüne değer göründü. En iyi yönetmen ödülü An Officer and a Spy filmiyle Polanski'nin oldu.
İşte olaylı gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...
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Tina Kunakey ve Vincent Cassel
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Adele Haenel
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Eva Green
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Ayağı kırılan Charlotte Gaingsbourg törene koltuk değnekleriyle katıldı.