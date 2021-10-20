Ödül gecesinde kadın ünlüler buluşması

Hollywood'un kadın yıldızları akın akın özel geceye gitti. Elle tarafından düzenlenen 2021 Women In Hollywood Celebration adlı etkinlik, ünlülerin büyük buluşmasına sahne oldu.
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DOKUZ ÜNLÜYE ÖDÜL VERİLDİ
Kadınların sinema sektöründeki yaratıcılığını onurlandırmak için düzenlenen gecede Salma Hayek, Halle Berry, Angelina Jolie, Jodie Comer Gemma Chan, Jennifer Hudson, Rita Moreno, Gal Gadot ve Lauren Ridloff ödüle değer görüldü.
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RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Hollywood'da "kadın gücünün" önemini gözler önüne sermeyi amaçlayan gecede konuklar da birbirinden şık ve iddialı kıyafetleriyle dikkat çekti. Gecenin siyah halısından da objektiflere renkli görüntüler yansıdı.
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SEVGİLİSİYLE KATILDI
Halle Berry, törene bir süredir birlikte olduğu Van Hunt ile katıldı.
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MODEL DURUŞU
Hailey Baldwin Bieber, siyah- beyaz bir kıyafet tercih etti.
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DOĞUMDAN SONRA KISA SÜREDE FORMA GİRDİ
Sinemanın Wonder Woman'ı Gal Gadot, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra kısa sürede forma girmesiyle dikkat çekti.
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BEYAZLAR İÇİNDE
Ciara ve Jennifer Hudson, beyazlar içinde.
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EN İDDİALI GİYİNENLERDEN BİRİ
Ciara, gecenin en iddialı giyinen ünlülerinden biriydi.
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SİYAH TERCİH ETTİ
Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yıldızı Eva Longoria, siyah giyinmeyi tercih etti.
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DENEYİMLİ OYUNCU
Demi Moore, sade bir şıklık içinde.
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TEN RENGİ ŞIKLIK
Jordana Brewster gecenin konukları arasındaydı.
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TAKIM ELBİSE GİYDİ
Lucy Hale, takım elbise tercih etti.
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EFSANEYE ÖDÜL
Sinemanın yaşayan efsanelerinden Rita Moreno da gecede ödül alanlar arasındaydı.
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EN NEŞELİ KONUK
Addison Rae, gecenin en neşeli konuklarından biriydi.