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FOTOĞRAFLAR:AFP, AP
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 14:13 | 

Ödül gecesinde kadın ünlüler buluşması

Hollywood'un kadın yıldızları akın akın özel geceye gitti. Elle tarafından düzenlenen 2021 Women In Hollywood Celebration adlı etkinlik, ünlülerin büyük buluşmasına sahne oldu.

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1DOKUZ ÜNLÜYE ÖDÜL VERİLDİ

DOKUZ ÜNLÜYE ÖDÜL VERİLDİ

Kadınların sinema sektöründeki yaratıcılığını onurlandırmak için düzenlenen gecede Salma Hayek, Halle Berry, Angelina Jolie, Jodie Comer Gemma Chan, Jennifer Hudson, Rita Moreno, Gal Gadot ve Lauren Ridloff ödüle değer görüldü.

2RENKLİ GÖRÜNTÜLER

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Hollywood'da "kadın gücünün" önemini gözler önüne sermeyi amaçlayan gecede konuklar da birbirinden şık ve iddialı kıyafetleriyle dikkat çekti. Gecenin siyah halısından da objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

3SEVGİLİSİYLE KATILDI

SEVGİLİSİYLE KATILDI

Halle Berry, törene bir süredir birlikte olduğu Van Hunt ile katıldı.

4MODEL DURUŞU

MODEL DURUŞU

Hailey Baldwin Bieber, siyah- beyaz bir kıyafet tercih etti.

5DOĞUMDAN SONRA KISA SÜREDE FORMA GİRDİ

DOĞUMDAN SONRA KISA SÜREDE FORMA GİRDİ

Sinemanın Wonder Woman'ı Gal Gadot, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra kısa sürede forma girmesiyle dikkat çekti.

6BEYAZLAR İÇİNDE

BEYAZLAR İÇİNDE

Ciara ve Jennifer Hudson, beyazlar içinde.

7EN İDDİALI GİYİNENLERDEN BİRİ

EN İDDİALI GİYİNENLERDEN BİRİ

Ciara, gecenin en iddialı giyinen ünlülerinden biriydi.

8SİYAH TERCİH ETTİ

SİYAH TERCİH ETTİ

Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yıldızı Eva Longoria, siyah giyinmeyi tercih etti.

9DENEYİMLİ OYUNCU

DENEYİMLİ OYUNCU

Demi Moore, sade bir şıklık içinde.

10TEN RENGİ ŞIKLIK

TEN RENGİ ŞIKLIK

Jordana Brewster gecenin konukları arasındaydı.

11TAKIM ELBİSE GİYDİ

TAKIM ELBİSE GİYDİ

Lucy Hale, takım elbise tercih etti.

12EFSANEYE ÖDÜL

EFSANEYE ÖDÜL

Sinemanın yaşayan efsanelerinden Rita Moreno da gecede ödül alanlar arasındaydı.

13EN NEŞELİ KONUK

EN NEŞELİ KONUK

Addison Rae, gecenin en neşeli konuklarından biriydi.

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