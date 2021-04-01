Ödül gecesine ünlü akını

Gossipmag Business Dergisi Ödülleri önceki gün Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek’in yaptığı, Ada Demir’in ev sahipliğinde Başkent Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşen törende sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Birbirinden ünlü isimlerin ödüllendirildiği geceye Oktay Kaynarca, Hande Yener, Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Ahmet Selçuk İlkan, Asli Hünel, Hande Ünsal, Murat Başaran Oya Başar, Safiye Soyman, Nermin Tahmaz Aşçıoğlu gibi çok sayıda isim katıldı. (Behlül AYDIN)
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Artık kanla beslenmiyorum
Hande Yener, gecede ‘en iyi pop kadın’ ile ‘yılın en tarz albümü’ ödülünü aldı. Şarkıcı, ödülünü emekçi kadınlara adadığını söyledi. Yener, yıllar önce Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere atıfta bulundu: “Artık kanla beslenmiyorum. Güzel kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk. Artık öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim. Benim hatalarım bile güzel. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı.”
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4 ÖDÜL BİRDEN
‘Yılın EN’lerinin belirlendiği geceden Demirören Medya, 4 ödülle ayrıldı. Hürriyet Kelebek ‘yılın en iyi magazin eki’, Magazin D ‘yılın en iyi magazin programı’, Arka Sokaklar ‘yılın en iyi polisiye dizisi’ ve Behlül Aydın ‘yılın en iyi magazin muhabiri’ ödülüne layık görüldü.
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Magazin D’nin ödülünü haber müdürü Asiye Acar aldı.
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Behlül Aydın, yılın en iyi magazin muhabiri’ seçildi.
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Sağlığım yerinde
Geçen yıl tansiyona bağlı beyin kanaması geçirip ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Ali Sürmeli, ‘yaşam boyu onur ödülü’ aldı. Oyuncu “Sağlığım yerinde” dedi.
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Deha Bilimlier, ‘en iyi performans sanatçısı’ ödülünü aldı.
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Kanserle mücadelede öncü çalışmalarından dolayı Burak Duruman da ödüle layık görüldü.
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Oktay Kaynarca, gecede ‘yılın en iyi erkek dizi oyuncusu’, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ise ‘yılın en iyi dizisi’ ödülünü aldı.
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Hande Ünsal, ‘en iyi single çalışması’ ödülünü aldı.
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Ona gülüp geçiyorum
Safiye Soyman ‘yılın Türk sanat müziği sanatçısı’ ödülünü aldı. Soyman, Fazıl Say’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’le Cumhuriyet Bayramı kostümleriyle çekilmiş fotoğraflarını “Salvador Dali resmi gibi” diye paylaşması hakkında konuştu: “Sanatına son derece saygı duyduğum bir insan. Böyle bir duayenden böyle sözler duymak, gülerek geçiyorum.” Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya ise ‘yılın yatırımcı iş insanı’ ve ‘yılın en iyi turizm oteli’ ödülünü aldı.