Ödül gecesine ünlü akını

Artık kanla beslenmiyorum Hande Yener, gecede ‘en iyi pop kadın’ ile ‘yılın en tarz albümü’ ödülünü aldı. Şarkıcı, ödülünü emekçi kadınlara adadığını söyledi. Yener, yıllar önce Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere atıfta bulundu: “Artık kanla beslenmiyorum. Güzel kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk. Artık öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim. Benim hatalarım bile güzel. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı.”