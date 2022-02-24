Odessa nerede? Rusya Ukrayna savaşında Odessa’nın durumu

Ukrayna Parlamentosu dün yaptığı açıklamada ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Alınan karar doğrultusunda Ukrayna’da 24 Şubat 2022 saat 00.00'dan (TSİ 01:00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu. Ukrayna’nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, , Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamıyor.



Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçen Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edildi. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı bildiriliyor.