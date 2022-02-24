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Odessa nerede? Rusya Ukrayna savaşında Odessa’nın durumu

#Odessa#Ukrayna#Rusya Ukrayna

Odessa’nın nerede olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Günlerdir yakından takip edilen Rusya Ukrayna krizinde savaş başladı. Ukrayna Parlamentosu dün yaptığı açıklamada ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Ohal ilan edilen yerler arasında Odessa da bulunuyor. Peki, Odessa nerede?

1/3Odessa nerede Rusya Ukrayna savaşında Odessa’nın durumu

Ukrayna’dan saldırı haberi gelen bölgeler arasında Odessa da yer alıyor. Odessa’nın nerede olduğu merak ediliyor. Odessa, Ukrayna'nın güneybatısında bulunan 3. en kalabalık şehridir. Kiev Odessa arası: 468 km, Lviv Odessa arası: 805 km ve Kharkiv Odessa arası: 728 km’dir.

2/3ODESSA NEREDE

ODESSA NEREDE?

Odessa, Ukrayna'nın güneybatısında bulunan 3. en kalabalık şehri, aynı isimdeki Odessa Oblastı'nın yönetim merkezi ve önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan şehirdir. Zaman zaman "Karadeniz'in incisi", "Mizah başkenti" ve "Güney Palmira" olarak da adlandırılır.

Ukrayna'nın güneybatısında bulunan ülkenin 3. en kalabalık şehri Odessa nüfusu 2021 verilerine göre 1.015.826'dır. Kiev Odessa arası: 468 km, Lviv Odessa arası: 805 km ve Kharkiv Odessa arası: 728 km. 

3/3Odessa nerede Rusya Ukrayna savaşında Odessa’nın durumu

Ukrayna Parlamentosu dün yaptığı açıklamada ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Alınan karar doğrultusunda Ukrayna’da 24 Şubat 2022 saat 00.00'dan (TSİ 01:00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu. Ukrayna’nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, , Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamıyor.

Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçen Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edildi. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı bildiriliyor.

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