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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 ocak enflasyon oranı için geri sayım heyecanı

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Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. En son aralık ayı enflasyon rakamları ocak ayı içerisinde açıklandı. Bu orana göre de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belirlendi. Peki, ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

1/4Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022 ocak enflasyon oranı için geri sayım heyecanı

Ocak ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri oldu. Enflasyon rakamları her ayın başında TÜİK tarafından duyuruluyor. En son ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyatları aralıkta aylık %13,58, yıllık 36.08 oldu. Ocak ayı rakamları ise şubat ayında açıklanacak.

2/4OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00’da yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyatları aralıkta aylık %13,58, yıllık 36.08 oldu.

3/4ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde19,60 artış gerçekleşti.

4/4YILLIK TÜFEYE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde17,23 ile eğitim, yüzde20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde53,66 ile ulaştırma, yüzde43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde40,95 ile ev eşyası oldu.

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