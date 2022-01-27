Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 ocak enflasyon oranı için geri sayım heyecanı

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış yüzde8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde17,23 ile eğitim, yüzde20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde53,66 ile ulaştırma, yüzde43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde40,95 ile ev eşyası oldu.