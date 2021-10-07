OBP puanı nedir? OBP hesaplama hakkında bilgiler

OBP puanı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.’ Denildi. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır?
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OBP puanının ne olduğu merak edilen konulardan biri oldu. OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanına denilmektedir.
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OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.
Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.
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Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.