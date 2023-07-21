×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

OBP nedir? OBP puanı ile üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS OBP puanı hesaplama

Güncelleme Tarihi:

#OBP Puanı#OBP Nedir#OBP Puanı İle Tercih
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 10:43

2023 YKS sonuçları açıklandı. Üniversitelere yönelik tercih işlemlerinde bulunan adaylar, OBP puanı hesaplama bilgilerini merak ediyorlar. TYT ve AYT puanlarına etkisi olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır merak ediliyor. ÖSYM OBP puanı YKS ile ilgili soruları yanıtladı. Peki, OBP nedir? OBP puanı ile üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS OBP puanı hesaplama bilgileri...

1/3OBP nedir OBP puanı ile üniversite tercihi nasıl yapılır YKS OBP puanı hesaplama

OBP puanı ile üniversite tercihi nasıl yapılır? sorusu YKS sonuçlarının ardından tercih yapacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın belirli bir kısmı, merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek yerleştirme puanları hesaplanıyor. İşte, YKS OBP puanı hesaplama...

2/3OBP PUANI NASIL HESAPLANIR

OBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

 

3/3OBP YKSYE NASIL EKLENİR

OBP YKS'YE NASIL EKLENİR?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#OBP Puanı#OBP Nedir#OBP Puanı İle Tercih