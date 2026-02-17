×
Obez kedi Boncuk, bir çocuk ağırlığına ulaştı: Diyet ve pilatesle zayıflatmaya çalışıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Obez Kedi#Kedi Diyet#Kedi Pilates
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 16:46

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde çalışan 11,5 kiloluk obez kedi Boncuk, koşu bandında yürüyor, pilates yapıyor, denge ve engel parkurlarında fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.