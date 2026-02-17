Obez kedi Boncuk, bir çocuk ağırlığına ulaştı: Diyet ve pilatesle zayıflatmaya çalışıyorlar

FAZLA KİLO SAĞLIK PROBLEMLERİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR

"Fazla kilo, hayvanlarda kalp, organ yetmezliği, nefes problemi, yürüme güçlüğü, eklem problemleri gibi birçok şeye sebebiyet verebiliyor" diyen Denli, bazen de sağlık problemlerinin kiloya neden olduğuna, ancak kilonun her canlıda zararlı bir nitelik taşıdığına dikkati çekti.

Görsel olarak sevimli görünmeleri nedeniyle kedi ve köpek sahiplerinin bunun bir soruna yol açabileceğini düşünemediğini belirten Denli, şunları kaydetti:

"Bu şekilde sevimliler ama bu tamamen bir sağlık problemidir ve devamında da başka sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Hareket etmeyen kedilere mutlaka hareket sağlayacak oyunlar, ona göre diyet beslenmeler ya da oyuncaklarla, hareket etmelerini sağlayan oyun topları ile beslenme yapılabilir. Ben bir evde mutlaka iki canlı olması gerektiğine inanıyorum. Tek başlarına oldukları zaman da çok fazla uyuyorlar ya da hareketsiz kalıyorlar. Yanında başka bir arkadaşı olduğu zaman gün içerisinde hareketleri biraz daha fazla olacaktır. Bu nedenle sağlıklı bir ömür yaşamaları, daha sonrasında özellikle yaşlılık döneminde çok fazla sıkıntı yaşamamaları için sağlıklı beslenme ve spor diyoruz."