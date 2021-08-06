ÖABT ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT oturumunda son durum!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları yapıldı. Bu oturumların ardından şimdi bir de Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu adayların merak ettiği konu olacak. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman yapılacak?
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu geride kaldı. Şimdi ise gözler Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumunun tarihinde. İşte, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) tarihi...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TAKVİMİ
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
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KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.