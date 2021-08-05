ÖABT ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT oturumunda son durum!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.



