O yüzük aslında Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle ilk günden beri birbirleriyle kıyaslanıyor. Giydikleri kıyafetlerden aile ve toplum içindeki davranışlarına kadar hem de.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS, AP
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHAN'IN OLACAKTI
Markle'ın Prens Harry ile nişanlandığı ve resmi açıklamada nişan yüzüğünü gözler önüne serdiği andan itibaren de ikisi hakkında çarpıcı bir iddia dolaşıyor. Bu iddialara göre Middleton'ın parmağından şu ana kadar sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu.
2
DIANA'NIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ
Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzük aslında annesi Prenses Diana'ya ait.
3
ŞİMDİ KATE'İN PARMAĞINDA
Prens Charles nişanlanırken, Diana'ya bu yüzüğü takmıştı. Şimdi ise 300 bin sterlin değerindeki o yüzük Kate Middleton'ın parmağında.
4
ASLINDA MEGHAN'IN OLACAKTI
Middleton'ın, yanına taktığı klasik bir alyans ile birlikte kullandığı o yüzük, aslında bugün Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Nedenine gelince... İşin burası biraz hüzünlü.
5
HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ
Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.
6
'ONA UYGUN OLMAZ MI?'
İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı.
7
HATIRALARI DEĞİŞTİRDİLER
Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.
8
ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN
Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.
9
DÜĞÜN HEDİYESİ DE DIANA'DAN HATIRA
Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti.
10
DIANA BU YÜZÜĞÜ SEVERDİ
Prenses Diana, iri mavi taşlı yüzüğü sık sık takardı.