MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriO yüzük aslında Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı
GeriMagazin O yüzük aslında Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 14:17,

O yüzük aslında Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle ilk günden beri birbirleriyle kıyaslanıyor. Giydikleri kıyafetlerden aile ve toplum içindeki davranışlarına kadar hem de.

BACKGRID UK, SPLASH NEWS, AP

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHANIN OLACAKTI

O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHAN'IN OLACAKTI

Markle'ın Prens Harry ile nişanlandığı ve resmi açıklamada nişan yüzüğünü gözler önüne serdiği andan itibaren de ikisi hakkında çarpıcı bir iddia dolaşıyor.  Bu iddialara göre Middleton'ın parmağından şu ana kadar sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu.

2DIANANIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ

DIANA'NIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ

Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzük aslında annesi Prenses Diana'ya ait.

3ŞİMDİ KATEİN PARMAĞINDA

ŞİMDİ KATE'İN PARMAĞINDA

Prens Charles nişanlanırken, Diana'ya bu yüzüğü takmıştı. Şimdi ise 300 bin sterlin değerindeki o yüzük Kate Middleton'ın parmağında. 

4ASLINDA MEGHANIN OLACAKTI

ASLINDA MEGHAN'IN OLACAKTI

Middleton'ın, yanına taktığı klasik bir alyans ile birlikte kullandığı o yüzük, aslında bugün Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Nedenine gelince... İşin burası biraz hüzünlü. 

5HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ

HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ

Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.

6ONA UYGUN OLMAZ MI

'ONA UYGUN OLMAZ MI?'

İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı.

7HATIRALARI DEĞİŞTİRDİLER

HATIRALARI DEĞİŞTİRDİLER

Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.  

8ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN

ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN

Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.

9DÜĞÜN HEDİYESİ DE DIANADAN HATIRA

DÜĞÜN HEDİYESİ DE DIANA'DAN HATIRA

Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti.

10DIANA BU YÜZÜĞÜ SEVERDİ

DIANA BU YÜZÜĞÜ SEVERDİ

Prenses Diana, iri mavi taşlı yüzüğü sık sık takardı.

11
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi