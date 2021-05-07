'O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın' Pınar Altuğ'dan cevap gecikmedi!
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yapılan yorumlara verdiği cevapla gündem oldu!
Yemek masasının fotoğrafını Instagram yayınlayan Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "O yemeği bulamayanlar Instagram’a da giremiyordur." diye tepkisini dile getirdi.
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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