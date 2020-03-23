Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 13:46,
'O yarışmada kazandığım parayla anneme ayakkabı aldım...'
Sosyal medyada perşembe günlerini geçmiş güzel günlerden kalan paylaşımlara ayırma akımı hala devam ediyor. Ünlüler de sıradan kullanıcılar da hayatlarının en güzel dönemlerinde çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
INSTAGRAM
Mahsun Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin."
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü...
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Boyundan bağlı siyah elbisesi, kusursuz fiziği, omuzlarına dökülen saçları ile objektife poz veren bu genç kızı tanıyabildiniz mi?
ŞIMARIKLIK DA VARDI...
"Yaş 21..Mersin’in en güzel kızı derlerdi bana... Neydi sahi en güzel olmak? Kaşı gözü en güzel olmak mı? Aklı mı? Fikri mi? Eğitimi mi? Ailesi mi? Hepsi mi? Bi fikrim yoktu... Hoşuma giderdi... Bu cümlenin bana verdiği özgüvene dayanarak canımın istediği gibi davranırdım...Şımarıklık da vardı tabi...Zaman geçtikçe anladım ki, iyi insan olmak en güzel olmak...Vicdanlı olmak en güzel olmak... Yalansız, dürüst olmak en güzel olmak... Samimi olmak en güzel olmak... Mutlu olmak en güzel olmak... Alçak gönüllü olmak en güzel olmak...Nazik olmak en güzel olmak...Sevgi dolu, saygılı olmak en güzel olmak...Yıllarca varlıklı bir ailenin prensesiyken, sıfırdan kendi emeğinle kendi alın terini damlatarak sahip olduklarınmış en güzel olmak... Kendin olmakmış en güzel olmak... Kendin olmak kolaymış gibi dursa da, kendin olabilmek zormuş... Senin doğrun herkese yanlış da olsa, kendi doğrunun arkasında durabilmekmiş kendin olabilmek...Ve en büyük şatafat sıradanlıkmış...Sıradan olmak da zaten en sıradışı meziyetmiş...Yaş 39...Şimdi yine canımın istediği gibi davranıyorum... Bu defa kendim olabilmenin bana verdiği öz güvene dayanarak..." notu ile Instagram'da paylaştı.
SENE 79 OLMALI
Fotoğraftaki kişi tiyatro ve dizi oyuncusu Sevinç Erbulak...
Sevinç Erbulak 4 yaşındayken çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet.Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin"
Üstünde süveteri, beyaz gömleği, boynunda kravatı ile objektife poz veren bu genci tanıdınız mı?
Fotoğraftaki kişi 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı.
Çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu '16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum' dedi. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri şoke etti.
ABİM İLE HİÇ KAVGA ETMEDİK
Erener, bu siyah- beyaz pozlarına bir de duygu yüklü bir mesaj yazdı. Sertab Erener paylaşımına " Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük biz, hiç kavga etmedik" diyerek başladı.
HEP DANS EDERDİK
Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Sonra, biz büyürken hep Amerikan arabalarımız oldu, rahmetli babam çok severdi çünkü. Ben miniciktim , arabalar da bir o kadar büyüktü. Ve bu sayede arabaların arka penceresinin boşluğunda uyuyacak şahane bir yatak çıkardı bana, hep orada uyurdum seyahat ederken . Bir de hep dans ederdik biz, dans etmeyi severdik , müzik dolu bir ailede büyüdük ikimiz."
Arzum Onan, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü.
Burçin Orhon, 42 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...
"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."
Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...
Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...
İclal Aydın, bu "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım... O günden bu yana neler neler oldu... Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.
Deniz Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."
Arolat, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...
Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"
Doğa Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"
Demet Evgar, çocukluk fotoğrafının altına "Sahne tozuyla, tahta tozunun karıştığı yıllardı. Yazıp, yönetip, oynadığım yıllar. Tiyatronun kalbimden çarptığı yıllar. Hatırlatıcımı, sevdamı,yolumu bulduğum yıllar. Sahne üstünde, sahne arkasında, seyirci koltuklarında olan tüm yol arkadaşlarıma 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..." notunu düştü.
Anjelik Akbar bu fotoğrafı "4 yaşında iken yuvada bir kutlamada şiir okurken :) Arkadakiler de sınıf arkadaşlarım :) Boş olan sandalye benimki, yanımda oturan çocuk ise Dima (Dmitri), çok yakışıklı idi..." notuyla paylaştı.
Fotoğraftaki kişi Fırat Tanış... Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:
1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde...”yaz kokusu” duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)
Berdan Mardini, 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı…
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.
"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.
GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT
1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...
IRMAK - CİHAN ÜNAL
Tiyatro dünyasının zirvedeki isimlerinden birisi olan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, eğitim hayatını Amerika'da tamamladı.
Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan usta sanatçı,sinemaya adadığı 45 yılın ardından "Yeşilçam" deyince akla ilk gelen isimlerden olmayı başardı.
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