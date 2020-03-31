O süre nisan sonuna kadar uzatıldı! İnternetten de yapılabilecek

Dolayısıyla nisan sonuna kadar Maliye’ye beyanname vermek zorunda olan kişiler için de ‘evden çıkmamanın’ yöntemleri daha da önemli hale geldi. Maliye’ye beyannamenin hangi yollarla verilebileceğini mart ayı başında ele almıştık aslında… (6 Mart 2020 Hürriyet) Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele edilen bu günlerde “ Evden çıkmadan beyanname vermenin yöntemlerini” bu kez çok daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz…