O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaydı. Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birçok ünlü isim sahneye çıktı ve performanslarını sergiledi. Eğlenceli geçen geçenin sonunda O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı belli oldu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı ve o gece yaşananlar…
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O Ses Türkiye yeni sezonu yılbaşı özel bölümüyle açtı. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin sahneye çıktığı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Geceye Demet Özdemir’in dans performansı, Ezgi Moda ve Ebru Gündeş’in düeti ve aynı dizide başrolleri paylaşan Kerem Bursin ve Hande Erçel arasındaki diyalog damga vurdu. Gecenin sonunda izleyicilerin verdiği SMS’ler sonucunda O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programının şampiyonu açıklandı.
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ŞAMPİYON KİM OLDU?
Ebru Gündeş’in takımında Cemal Can Canseven, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir’den oluşan Ebru Gündeş takımı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı oldu.
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2021 SEZONU KONUKLARI
Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söylediler.