O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı

O Ses Türkiye yeni sezonu yılbaşı özel bölümüyle açtı. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin sahneye çıktığı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Geceye Demet Özdemir’in dans performansı, Ezgi Moda ve Ebru Gündeş’in düeti ve aynı dizide başrolleri paylaşan Kerem Bursin ve Hande Erçel arasındaki diyalog damga vurdu. Gecenin sonunda izleyicilerin verdiği SMS’ler sonucunda O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programının şampiyonu açıklandı.