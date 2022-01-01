O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2022 yılbaşı birincisi ve kazananı

O Ses 2022 yılbaşı birincisi kim oldu? sorusu, yılbaşı gecesi yayınlanan özel bölümün sonunda belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her yılbaşı gecesi adeta bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde, sanat dünyasının sevilen isimleri birbirinden başarılı performans sergiledi. Geceye Eser-Berfu Yenenler çiftinin seslendirdiği şarkı damga vururken, O Ses Almanya yarışmasına katılan Zeynep Avcı'nın performansı da ekran başındakilerden tam not aldı. Gecenin sonunda O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu.