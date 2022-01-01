O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2022 yılbaşı birincisi ve kazananı
O Ses Türkiye şampiyonu, yılbaşı özel bölümünün ardından belli oldu. İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği O Ses Türkiye'nin 31 Aralık yılbaşı akşamı seyirci karşısına çıkan yılbaşı özel bölümünde ekran dünyasının ünlü isimleri sahneye çıkarak şarkıları seslendirdi. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, sinema, spor, televizyon camiasından birçok ünlünün yer aldığı gecenin sonunda Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonunu ilan etti. Peki, 31 Aralık O Ses yılbaşı şampiyonu kim oldu ve hangi isim kazandı? İşte, merakla beklenen O Ses Türkiye 2022 yılbaşı birincisi.
O Ses 2022 yılbaşı birincisi kim oldu? sorusu, yılbaşı gecesi yayınlanan özel bölümün sonunda belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her yılbaşı gecesi adeta bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde, sanat dünyasının sevilen isimleri birbirinden başarılı performans sergiledi. Geceye Eser-Berfu Yenenler çiftinin seslendirdiği şarkı damga vururken, O Ses Almanya yarışmasına katılan Zeynep Avcı'nın performansı da ekran başındakilerden tam not aldı. Gecenin sonunda O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu.