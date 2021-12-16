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GeriTelevizyon O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları belli oldu mu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı için adı geçen ünlüler
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Televizyon
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 10:14 | 

O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları belli oldu mu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı için adı geçen ünlüler

O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıkıp müzik yeteneklerini sergileyecekleri O Ses Türkiye yılbaşı özel programının çekimleri 27 Aralık’ta yapılacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları belli oldu mu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı için adı geçen ünlüler…

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1
Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için geri sayım devam ediyor. Yılbaşı özel bölümünde televizyon, müzik ve spor dünyasının ünlü isimleri sahneye çıkıp şarkı söyleyecek.
2
Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.
3YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI ARASINDA GEÇEN İSİMLER

YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI ARASINDA GEÇEN İSİMLER

Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sahne alacağı konuşulan isimler arasında.
4
Acun Ilıcalı'nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.
5MELİS SEZEN

MELİS SEZEN

6BURCU ÖZBERK

BURCU ÖZBERK

7İLHAN ŞEN

İLHAN ŞEN

8PINAR DENİZ

PINAR DENİZ

9EDA ECE

EDA ECE

10KAAN URGANCIOĞLU

KAAN URGANCIOĞLU

11MERVE DİZDAR

MERVE DİZDAR

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