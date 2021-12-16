O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları belli oldu mu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı için adı geçen ünlüler
O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıkıp müzik yeteneklerini sergileyecekleri O Ses Türkiye yılbaşı özel programının çekimleri 27 Aralık’ta yapılacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları belli oldu mu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı için adı geçen ünlüler…
Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için geri sayım devam ediyor. Yılbaşı özel bölümünde televizyon, müzik ve spor dünyasının ünlü isimleri sahneye çıkıp şarkı söyleyecek.
YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI ARASINDA GEÇEN İSİMLER
Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sahne alacağı konuşulan isimler arasında.