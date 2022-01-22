2021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu? İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

2021 sezonunun birincisi olan Hasan Koçak şampiyonluğunu Mor ve Ötesi grubunun "Deli" şarkısıyla kutladı. O Ses Türkiye'nin 10. sezon şampiyonu olan Hasan Koçak duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;



Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum.