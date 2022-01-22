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2021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu? İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

#O Ses Türkiye#Televizyon#Yarışma

2021 O Ses Türkiye şampiyonu aylar süren mücadele ardından belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye'nin 21 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelen final bölümünde yarışmacılar son kez sahneye çıktı ve kıyasıya mücadele gösterdi. Büyük finalde son ikiye Hasan Koçak ve Devrim Seyrek oldu. O Ses Türkiye şampiyonunu ise SMS oylaması belirledi. Peki, 2021 O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

1/82021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

O Ses Türkiye birincisi cuma akşamı nefes kesen final bölümünde netleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2021, cuma akşamı büyük final ile seyirci karşısına çıktı. Final turunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un takımında yer alan on yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek son dörde kaldı. SMS sonuçlarına göre en iyi performansı göstererek O Ses Türkiye şampiyonu olan isim Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.

2/8O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Binlerce yarışmacı arasından seçilerek 10. sezon O Ses Türkiye finaline adını yazdıran on yarışmacı birer birer sahneye çıkarak canlı yayında performanslarını sergiledi. Finale kalan Mustafa, Hakkı, Devrim Seyrek, Anastasiya, Yunus Emre, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak sahnede tek tek şarkılarını seslendirdi. İlk turda bu yarışmacılar için yapılan SMS oylaması sonrasında altı isim belirlendi.

3/82021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

İlk tur sonucundaki oylamaya göre Devrim Seyrek, Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat, Şevval Ekiz ve Mustafa Açıkgöz altıya kaldı. Bu 6 yarışmacı sonraki etapta bir kez daha mikrofon başına geçerek şarkılarını seslendirdi. SMS oy sonuçlarına göre bu turun sonunda da ilk dörde Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek kaldı. Böylece ikinci turun sonunda Ebru Gündeş'in tüm yarışmacıları şampiyonluk yarışına veda etti.

4/82021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

Üçüncü ve en heyecanlı turda ise bu kez dört yarışmacı bir kez daha sahneye geldi. Tek tek şarkılarını söyleyen yarışmacılar SMS oylamasına çıktı. Seyircilerden gelen oy sonuçlarına göre üçüncü turun sonunda son iki finalist Hasan Koçak ve Devrim Seyrek oldu.

5/82021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

Finalist olan iki yarışmacı bu kez son turda şampiyonluk yoluna kendilerini götürecek şarkılarını seslendirdi. Devrim ve Hasan'ın performansları sonrası bu kez son kez SMS oylaması yapıldı. Oylama için verilen sürenin bitmesinin ardından Acun Ilıcalı, noter onaylı oy sonuçlarını canlı yayında duyurdu. En fazla SMS oylamasını alarak O Ses Türkiye şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak seçildi.

6/82021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı

2021 sezonunun birincisi olan Hasan Koçak şampiyonluğunu Mor ve Ötesi grubunun "Deli" şarkısıyla kutladı. O Ses Türkiye'nin 10. sezon şampiyonu olan Hasan Koçak duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum.

7/8O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye 2021 sezonunda birinci olan yarışmacıya verilecek olan büyük ödül son model bir otomobil olarak belirlendi.

8/82021 O Ses Türkiye şampiyonu (birincisi) kim oldu İşte kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ve yarışmacısı
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#O Ses Türkiye#Televizyon#Yarışma