O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? İşte yeni sezon O Ses Türkiye fragmanı ve jüri üyeleri

Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuştu. Ilıcalı açıklamasında, ‘Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz. O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağolsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler.’ açıklamasını yapmıştı.