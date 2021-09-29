O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? İşte yeni sezon O Ses Türkiye fragmanı ve jüri üyeleri
O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışması bir sezonluk aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 10. sezonu ile sevenleriyle buluşacak olan O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlanırken, gözler de jüri üyelerine çevrildi. Uzun yıllar O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'un geldiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? İşte, O Ses Türkiye yeni sezon fragmanı ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler.
O Ses Türkiye yeni sezon fragmanı ile jüri üyeleri belli oldu. O Ses Türkiye Rap’ jürisinde yer alan Hadise'nin yerine yeni sezonda Acun Ilıcalı Oğuzhan Koç ile anlaştı. 10. yıl özel sezonuyla yine TV8'de ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oldu.
Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuştu. Ilıcalı açıklamasında, ‘Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz. O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağolsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler.’ açıklamasını yapmıştı.
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