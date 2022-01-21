O Ses Türkiye 2021'de finale kalan isimler... 20 Ocak O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu, kim kazandı?

O SES TÜRKİYE'DE FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye 2022 şampiyonunun belli olmasına kısa süre kala yarışmacılar yarı finalde sahne aldı. Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yer aldığı yarışmada seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz’un takımından Hakkı İlek oldu. Sonraki performansta ise Beyazıt Öztürk’ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş’in takımından Mustafa Açıkgöz eşleşti. Bu turda da Mustafa Açıkgöz finale kaldı.