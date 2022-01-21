O Ses Türkiye 2021'de finale kalan isimler... 20 Ocak O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu, kim kazandı?

O Ses Türkiye finalistleri kimler? sorusu perşembe akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de cuma akşamı gerçekleşecek büyük final öncesi, 4 farklı jürinin takımında yer alan yarışmacılar 20 Ocak Perşembe akşamı sahnede elinden gelen performansı gösterdi. Aylar süren mücadelenin sonuna gelen O Ses Türkiye 2021'in şampiyonu olmak isteyen yarışmacılar düellolarda rakiplerini geçmeye çalıştı. Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek gibi isimler finale kaldı.
O Ses Türkiye 2022 şampiyonunun belli olmasına kısa süre kala yarışmacılar yarı finalde sahne aldı. Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yer aldığı yarışmada seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz’un takımından Hakkı İlek oldu. Sonraki performansta ise Beyazıt Öztürk’ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş’in takımından Mustafa Açıkgöz eşleşti. Bu turda da Mustafa Açıkgöz finale kaldı.
Oylama sonucuna göre 56 oyla finale adını yazdıran bir sonraki isim Beyazıt Öztürk’ün takımından Devrim Seyrek, diğer yarışmacı da Murat Boz’un takımından Anastasiya Budakva oldu. Yüzde 35 oyla finale kalan sonraki isimler Oğuzhan Koç’un takımından Yunus Emre Çelik, Ebru Gündeş’in takımından Wafa Benradja,Mert Yenihayat, Ebru Gündeş’in takımından Yaşam Hancılar, Beyazıt Öztürk’ün takımından Şevval Ekiz, Oğuzhan Koç’un takımından Hasan Koçak oldu.
Heyecan dolu anların yaşandığı O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı. O Ses Türkiye'de büyük final cuma akşamı gerçekleşecek ve sezonun şampiyonu belli olacak.
#OSesTürkiye'de final zamanı! Şampiyon kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı... #BeyazıtÖztürk @ebrugundes @muratboz @oguzhankoc @osesturkiye @tv8 #OsesTürkiye #TV8 pic.twitter.com/hY6WvHMQa2— O Ses Türkiye (@osesturkiye) January 20, 2022