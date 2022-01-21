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O Ses Türkiye 2021'de finale kalan isimler... 20 Ocak O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu, kim kazandı?

#O Ses Türkiye#Yarışma#Televizyon

O Ses Türkiye finalistleri, heyecan dolu son bölümde belli oldu. Yarı finale kalan takımlarda yer alan yarışmacılar O Ses Türkiye'nin 20 Ocak tarihli son bölümünde finalist olabilmek için sahnede en iyi performanslarını gösterdi. Nefes kesen düelloların yer aldığı gecede, O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı. Finale kalan yarışmacılardan biri büyük finalde O Ses Türkiye şampiyonu olacak. Peki, O Ses Türkiye'de kimler kazandı, finalist kimler oldu? İşte, O Ses Türkiye finalistleri.

1/5O Ses Türkiye 2021de finale kalan isimler... 20 Ocak O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu, kim kazandı

O Ses Türkiye finalistleri kimler? sorusu perşembe akşamı yanıt buldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de cuma akşamı gerçekleşecek büyük final öncesi, 4 farklı jürinin takımında yer alan yarışmacılar 20 Ocak Perşembe akşamı sahnede elinden gelen performansı gösterdi. Aylar süren mücadelenin sonuna gelen O Ses Türkiye 2021'in şampiyonu olmak isteyen yarışmacılar düellolarda rakiplerini geçmeye çalıştı. Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek gibi isimler finale kaldı.

2/5O SES TÜRKİYEDE FİNALİSTLER KİMLER OLDU

O SES TÜRKİYE'DE FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye 2022 şampiyonunun belli olmasına kısa süre kala yarışmacılar yarı finalde sahne aldı. Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yer aldığı yarışmada seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz’un takımından Hakkı İlek oldu. Sonraki performansta ise Beyazıt Öztürk’ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş’in takımından Mustafa Açıkgöz eşleşti. Bu turda da Mustafa Açıkgöz finale kaldı.

3/5O Ses Türkiye 2021de finale kalan isimler... 20 Ocak O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu, kim kazandı

Oylama sonucuna göre 56 oyla finale adını yazdıran bir sonraki isim Beyazıt Öztürk’ün takımından Devrim Seyrek, diğer yarışmacı da Murat Boz’un takımından Anastasiya Budakva oldu. Yüzde 35 oyla finale kalan sonraki isimler Oğuzhan Koç’un takımından Yunus Emre Çelik, Ebru Gündeş’in takımından Wafa Benradja,Mert Yenihayat, Ebru Gündeş’in takımından Yaşam Hancılar, Beyazıt Öztürk’ün takımından Şevval Ekiz, Oğuzhan Koç’un takımından Hasan Koçak oldu.

4/5FİNALE KALAN YARIŞMACILAR HANGİ JÜRİNİN TAKIMINDAN

FİNALE KALAN YARIŞMACILAR HANGİ JÜRİNİN TAKIMINDAN?

Heyecan dolu anların yaşandığı O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı. O Ses Türkiye'de büyük final cuma akşamı gerçekleşecek ve sezonun şampiyonu belli olacak.

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#O Ses Türkiye#Yarışma#Televizyon