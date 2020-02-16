O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye birincisi ve kazanan jüri üyesi

O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye 2020 birincisi Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı ancak eğitimi nedeniyle Bursa'da yaıyor. 25 yaşında olan genç yarışmacı, Trafik adında bir müzik grubuna üye. Grubu ile birlikte turlar düzenleyip cover şarkılar söyleyen ve sonrasında kendi şarkılarını da yazan Alkan Dalgakıran, grubu tanıtmak için O Ses Türkiye'ye katılmaya karar verdiğini söylemişti. O Ses Türkiye sahnesine ilk kez "Yalnızım Ben" şarkısı ile çıkan Alkan Dalgakıran 4 jüriyi de döndürmeyi başarmış ancak seçimini Seda Sayan’dan yana kullanmıştı.