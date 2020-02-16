Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 09:57,
O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye birincisi ve kazanan jüri üyesi
O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? sorusuna yanıt dün gece geldi. Aylardır süren mücadelenin finalinde toplamda altı yarışmacı sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. O Ses Türkiye finalinde rakiplerini eleyerek son ikiye kadar kalmayı başaran iki isim Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran oldu. Birbirinden iddialı seslerin yarıştığıO Ses Türkiye 2020 şampiyonunu halk oylaması belirledi. Peki, O Ses Türkiye 2020 birincisi kim oldu, bu yıl hangi jüri üyesi kazandı? İşte O Ses Türkiye şampiyonu olan isim ve detaylar…
O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi günü final yaptı. Sezonun birincisinin belirlendiği gecede sürprizler de vardı. O Ses Türkiye final sahnesinde Murda ve Zeynep Bastık sahneyi salladı. Eğlenceli anların yaşandığı final gecesinin sonunda O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu?
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