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Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 09:57, /

O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye birincisi ve kazanan jüri üyesi

O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? sorusuna yanıt dün gece geldi. Aylardır süren mücadelenin finalinde toplamda altı yarışmacı sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. O Ses Türkiye finalinde rakiplerini eleyerek son ikiye kadar kalmayı başaran iki isim Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran oldu. Birbirinden iddialı seslerin yarıştığıO Ses Türkiye 2020 şampiyonunu halk oylaması belirledi. Peki, O Ses Türkiye 2020 birincisi kim oldu, bu yıl hangi jüri üyesi kazandı? İşte O Ses Türkiye şampiyonu olan isim ve detaylar…

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O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi günü final yaptı. Sezonun birincisinin belirlendiği gecede sürprizler de vardı. O Ses Türkiye final sahnesinde Murda ve Zeynep Bastık sahneyi salladı. Eğlenceli anların yaşandığı final gecesinin sonunda O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu?

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Onlarca yarışmacı arasında sıyrılarak adlarını O Ses Türkiye finaline yazdıran altı yarışmacı bir kez daha sahne aldılar. Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ile Uygar Erdoğan, Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ile Biran Ceren Dörter, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ve Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran yeniden sahne aldılar.

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Zorlu sezonu geride bırakarak SMS oylamasının sonucunda O Ses Türkiye 2020'de son ikiye kalan Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran oldu. 2020 sezonunun birincisi Alkan Dalgakıran, şampiyonluğunu Athena’nın “Arsız Gönül” şarkısıyla kutladı.

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Alga Dalkıran, duygularını ise şu sözlerle dile getirdi. “Şu an kelimelerle anlatamıyorum ama tek başıma olmadım, sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok zor tutuyorum kendimi. Buradan yanımda olan aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime, Bursa’ya, Yolava’ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

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Kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ise Seda Sayan oldu. Takımından ilk kez birinci çıkaran Seda Sayan, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

6O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran kimdir

O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran kimdir?

O Ses Türkiye 2020 birincisi Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı ancak eğitimi nedeniyle Bursa'da yaıyor. 25 yaşında olan genç yarışmacı, Trafik adında bir müzik grubuna üye. Grubu ile birlikte turlar düzenleyip cover şarkılar söyleyen ve sonrasında kendi şarkılarını da yazan Alkan Dalgakıran, grubu tanıtmak için O Ses Türkiye'ye katılmaya karar verdiğini söylemişti. O Ses Türkiye sahnesine ilk kez "Yalnızım Ben" şarkısı ile çıkan Alkan Dalgakıran 4 jüriyi de döndürmeyi başarmış ancak seçimini Seda Sayan’dan yana kullanmıştı.

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