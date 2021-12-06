O Ses Almanya’da söylediği “Yalan” şarkısıyla çok konuşulmuştu: Zeynep Avcı elendi mi?

ZEYPEN AVCI KİMDİR?

Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Birçok etkinlikte ve mekânda konserler verdi. 20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep Avcı, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor.İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.