O Ses Almanya’da söylediği “Yalan” şarkısıyla çok konuşulmuştu: Zeynep Avcı elendi mi?
Zeynep Avcı, O Ses'in Almanya versiyonu "The Voice of Germany" performanslarıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. "Yalan" ve "Kıyamam" şarkılarıyla sosyal medyada da gündem olan Zeynep Avcı, çeyrek finale kadar kalmayı başarmıştı. Zeynep Avcı sesiyle hem jüriyi hem de seyirciyi derinden etkilemişti. Peki, Zeynep Avcı elendi mi?
Zeynep Avcı, yarışmanın çeyrek finali için Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını seçti. Bir jüri üyesi ise Avcı'ya jest yaparak gelişini Türkçe duyurdu. Jüri üyesi "Şimdi birlikte Zeynep'i dinleyeceğiz" dedi. Sonuçlar bu kez Avcı’yı bir üst tura çıkarmaya yetmedi.
ZEYPEN AVCI KİMDİR?
Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Birçok etkinlikte ve mekânda konserler verdi. 20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep Avcı, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor.İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.