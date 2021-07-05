O sahnenin ilginç hikayesi! 'Hemen senaryo değişti'
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan yapımcı şirket Arzu Film'in sosyal medyadaki sayfası da o günleri özleyenleri geçmişe götürüyor paylaşımlarıyla.
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Yönetmen Ferdi Eğilmez, 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde 'Hayta İsmail' karakterinin sahnelerinin sonradan eklendiğini söyledi. Arzu Film'e ait özel fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Eğilmez, sette yaşanan süreci anlattı.
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Hababam Sınıfı Uyanıyor / 1977
Zor iştir bir senaryoya doğaçlama şeyler eklemek. Anlık kararlar ve görüşler gerektirir. Dolayısı ile dramatik yapıyı bozmadan, genel akışı bozmadan filme katkı yapacak müdahaleler her zaman riskte taşır ama yapılabilen, örneklerini sıklıkla gördüğümüz uygulamalardır bunlar.
Gerçek askerdi Ahmet Arıman. Ziyarete gelmişti sete. Senaryoda olmayan sahneler eklendi. Arkadaşlarıyla geçirdiği süreç, ayrılırlarken verdiği mesaj belki de filmin draması ve önermesi adına en güzel bölümleri oluşturdu.
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Genelde senaristler, senaryolarını teslim ettikten sonra nedense yapımcı ve yönetmenler pek görmek istemezler senaristleri sette. En azından eskiden böyle durum söz konusuydu diyeceğiz ama hala günümüzde bile bunun çok örneğine şahit olabiliyoruz maalesef.
Senaryonun önemine inanan, altına imza atmasa bile senaryo konusunda hem çok hassas hem de çok hakim bir yönetmen olmasına rağmen Ertem Eğilmez, filmin son aşamasına kadar tüm ekibi bir arada tutmayı seven bir yönetmendi.
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Kafa kafaya gelindi, Ahmet Arıman'ın ziyareti değerlendirildi ve bu eklemeler çok kısa içinde uygulamaya konuldu ve 2 günlük bir süreç içinde tüm sahneleri çekildi.
Bu bilinen bir şeydi zaten ama sinemayı seven dostlara, arkadaşlara , bir projeye çekim döneminde en doğru müdahalelerden biri olduğu gerekçesi ile, örnek oluşturması adına bir kere daha paylaşmak istedik..
Sevgi ve saygılarımızla/
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan yapımcı şirket Arzu Film'in sosyal medyadaki sayfası da o günleri özleyenleri geçmişe götürüyor paylaşımlarıyla. İşte bunun en son örneklerinden biri de bu kare.
Gelin o eski fotoğraflar eşliğinde Yeşilçam'ın parlak günlerine doğru bir gezintiye çıkalım. Fotoğraflar: Instagram
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Resmi hesaptan en çok paylaşım yapılan filmlerden biri de Tarkan serisi. Neredeyse hepsiyle ilgili ilginç bir anekdot da var. İşte bunlardan biri: İstanbul- İspanya arası acıklı ve çıldırtan bir araba yolculuğu aslında bu! Bulgaristan' da bisikletli bir çocuğa çarpma sonucu karakolda geçen geceler. Yugoslavya' da çalınan araba. Kim bilir bu detaylar belki başka bir yazının konusu. Ama 20 gün sonra "Viva Espania" elbette.
Madrid'in göbeğinde nefis bir bina, bizimkilerin kucakları makara makara beş adet "Tarkan" filmi. Tarihi film koleksiyoneri beyefendi, beş "Tarkan" filmini izlerken bizimkiler merak ve sancı içinde 10 saat bekliyorlar kapıda.
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Çıkıyor adam dışarı "Arkadaşlar, ben hayatımda bu kadar komik bişey izlemedim, peruk takmış, kürk giymiş zayıfça bi adam herkesi dövdü, küçük de bi köpeği var. Üstelik çapkın. Çok da ciddi oynanmış, harika bir proje bu" diyor. Bizimkiler şaşkın, beyfendi dalga mı geçiyor? Çok beğendi de satın mı alacak yoksa, tek dertleri bu. Ama diyor beyefendi "Ben "Tarzan" filmleri koleksiyoneriyim" , hayatımda hiç "Tarkan" diye bişey duymadim diyor maalesef.
Çok güzel İspanyol bir sekreter hanım, gelip üzüntüden bayılmış olan Ertem Eğilmez'e parfümünden sıkıyor "Fıs Fıs" İspanyol film koleksiyoneri "Durun" diyor lütfen bu kadar üzülmeyin. Ben çok sevdim bu filmleri. Tamam bir Tarzan değil belki ama satın alıyorum diyor filmlerinizi. Acıyor bunlara belliki. Üzüntüden baygınlık geçiren adamlar bir anda öpüşmeye başlıyor bu kez. Cep para görmüş artık birkere. Nefis bir uyku.
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Sabah "Şuradan telefonla oda servisini ara da, şöyle iki dost, güzel bi kahvaltı yapalım" diyor Ertem bey. Nahit bey ise "Dost Kahvaltı" diyor, kapatıyor telefonu. Ertem bey şaşkın "Ne anlayacak adamlar bu siparişinden" diyor, Nahit bey "Aşkolsun Ertemcim, bir kere dost demek İspanyolca iki demek. Kahvaltıyı da onlar anlar artık, hem sabahın bu saatinde iki adam başka ne isteyecek ki" Sahiden de on dakika sonra geliyor kahvaltılar, Ertem bey bir kez daha şaşkın, Nahit Bey bak diyor "Nasıl da anladılar ama" Kahvaltıları getiren Süleyman önce bir gülüyor sonra dönüyor, "Telefona bakan ben olmasaydım, "..." yapardınız siz bu "Dost Kahvaltı"sını. Hey gidi koca çınarlar, rahmet istediler yine. Güzel yıllar, güzel anılar bunlar. Mekanları cennet olsun iki ortağın da..
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Arzu Film hesabından yapılan bu paylaşıma takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok kişi de bu anıyı okuduktan sonra "gülmekle ağlamak arasında duygusal gel-gitler yaşadıklarını belirttiler.
Yönetmen Ferdi Eğilmez, ‘Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in oynadığı Badi Ekrem'i aslında Zeki Alasya'nın oynayacağını söyledi.
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Unutulmaz Türk filmlerinin yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, ‘Hababam Sınıfı’yla ilgili bir gerçeği, gün yüzüne çıkardı. Eğilmez, filmde Şener Şen’in oynadığı Badi Ekrem rolünü aslında Zeki Alasya’nın oynayacağını açıkladı. O dönem Zeki Alasya’nın yapım şirketiyle yollarının ayrılmasıyla filmde yer alamadığını söyleyen Eğilmez, “Tatlı Dillim filminde başarıyla canlandırdığı antrenör rolünden sonra Zeki Alasya abiyi Badi Ekrem, Metin Akpınar’ı ise Külyutmaz Hoca rollerinde izleyecektik belki. Ama işte ayrılık bu imkanı elden alıyor çok daha başka bir şekle sürüklüyordu elbette” dedi.
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Arzu Film'in Instagram sayfasında yer alan bu fotoğraf "Eksildikçe artan bir bir çığlık, eskidikçe artan bir sevda... Bizim Aile..Hepimizin Ailesi..Minnet ve özlemle.." notuyla paylaşıldı. Bu kare kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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1978 yılında çekilen 'Neşeli Günler' filmine ait bir fotoğraf paylaştı.
Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı filmin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Ferdi Eğilmez bu efsane karenin altına; 'Net çıksaymış iyiymiş. Yine de kalmasın kuytu kenarda. 40 yıldır duruyor tozlu raflarda. Gün ışığı görsün artık. Vardır meraklısı seveni, onlara gelsin. Amme hizmeti sayılır belki? "Neşeli Günler" 1978/Taksim Meydanı...
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Sadece bir değil birkaç kuşak aynı cümleyi kuruyor, zamanlar değişse de: "Nerede o eski Yeşilçam?"
Arzu Film/ Instagram
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Hem geçmişin unutulmaz filmlerini ve oyuncularını yad ediyor hem de Yeşilçam tarihinde tadına doyulmaz bir gezintiye çıkarıyor.
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İlk dönemlerinde popüler aşk filmlerine imza atan Arzu Film, 1970'lerden itibaren de güldürü unsurları ağırlıklı aile filmleri ile ön plana çıktı. Hababam Sınıfı serisi başta olmak üzere birçok filmde Arzu Film imzası var.
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En önde oturan küçük kızımız Güner Özkul....Diğerlerini siz tanıyorsunuz zaten... Ya da biz hatırlatalım. Bu efsane fotoğrafta. Kartal Tibet, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Şener Şen'in de aralarında bulunduğu efsane bir kadro objektife poz vermiş.
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Başta aramızdan ayrılışının 17.yılında Kemal Sunal'ı, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan sevgili Tarık Akan ve Halit Akçatepe'yi de şükran ve rahmetle anıyoruz...
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"Son Hıçkırık"... Kerime Nadir'in romanından Ertem Eğilmez tarafından 1971 yılında sinemaya uyarlanmış olan bir eser...
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Ne kadar uygun ve güzel bir isim olmuş "Gülen Gözler"...
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Ah Nerede. 1975 yapımı..15 kişilik bir ekiple 20 günde tüm çekimleri ve stüdyo işlemleri bitirilerek vizyona sokulmuş, 40.yılını dolduran bir başka çalışmamız..Yapımında emeği geçen tüm sanatçılarına ve emekçilerine şükranlarımızla...
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Şaban Oğlu Şaban filminden Itır Esen'in set ziyaretinde, Sevda Aktolga'yı çalıştırırken çekilmiş bir kare bu. Filmde olsun olmasın asla birbirlerini bırakmadıklarının, bir aile gibi hissettiklerinin en güzel örneği..
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Adile Naşit ile birlikte her daim firmamızın annesi olarak kabul ettiğimiz sevgili büyüğümüz Mürüvvet Sim...Bu arada hani filmlerde hep tatlı kadınları oynardı ya genelde, işte kendisi onlardan da tatlı biriydi..Bildiğimizi söylemeden geçemedik vallahi!...
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Maç başlıyor arkadaşlar!..Ufak ufak kaçalım.. Çok sevimli gözükmüyorlar mı sizce de?
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Sevgili Perran Kutman rolüne kendini kaptıran iyi bir oyuncu, rahmetli Feridun gerçekten tırsmışa benziyor.. Hırçın ama Badi Ekrem'e duyduğu sevgi ile aşk kadınına dönüşen kız-oğlan kız Hürrem hoca tiplemesi.
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Baba- Unutmadık, unutmayacağız. Yeşilçam'ın en tonton babası Hulusi Kentmen...
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Aile Şerefi'nden sıcacık bir kare...
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Hababam güm güm güm! Sanırsın Harry Potter çekilmiş...Şehir efsaneleri bitmek bilmiyor..Ferit ismi Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismiymiş!...Kemal Sunal çok tokat yediği için yüzü kanamış!..Tahtaya yazılan isimler altında gizli sırlar varmış!..Bitmek bilmeyen derin arayışlarla dolu bir çok yazı paylaşılıyor basınımızda maşallah!...Sonu nereye varacak bizler de bekliyoruz açıkçası..Aslan basın güm güm güm!..
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Kumandanım Hüsamettin...Filmin kadrosuna ne demeli peki?
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Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm, göynüm hep seni arıyor neredesin sen?..Neşet Ertaş'ın ölümsüz dizeleri ve ölümsüz kadrosuyla "Tatlı Dillim"
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...Ertem Eğilmez...❤ Şanslıymışız ki üşenmemiş...Şaban Oğlu Şaban film seti..Yönetmen yardımcısı Kartal Tibet ile birlikte...
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Haydi bu fotoğraf bu kez tatlı dillilere gelsin... "Tatlı Dillim - 1972"
Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı'nda rol alan kadro yıllar sonra bir araya gelmişti. Fotoğrafta Cağfer Dere-Tuncay Akça-Dinçay Çetindamar-Ahmet Arıman-Teoman Ayık-Halit Akçatepe-Dilaver Gür-Ümit Doğru-Gazanfer Şener-Faruk Şavlı-Mehmet Çatay-Ercan Gezmiş yer alıyor. Akçatepe bir süre önce hayata veda etmişti.
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Gerçeklikleri ve sıcaklıkları güzelliklerini misliyle arttırıyor.. Çok sevip beğendiğimiz güzel bir kare bu.."Gülen Gözler" (1977)
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Bize pilot'un Vecihi gibi halkına gül atanı lazım..
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Dünya sinemasında var mı daha gerçek bir çift?..Bilmediğimiz bir yerlerde olabilir mi acaba? Aile Şerefi final sahnesinden...
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Herkesin böyle bir öğretmeni olması dileğiyle...Badi Ekrem...
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Tadına doyulmayan.Seyrine doyulmayan,Sıkılmadan her daim seyredilen Mavi Boncuk...
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Çöpçüler Kralı...Verilen mizansene bakılırsa Afiş veya Lobi için çekilmiş bir fotoğraf gibi duruyor...
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Senede Bir Gün (1971) Emin ❤ Nazlı...
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Filmde Murat'ı canlandıran Tarık Akan, 1970 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı. Canım Kardeşim...
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Kemal Sunal, eşi Gül Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe.. Bu kareden sadece bir kişi hayatta.
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Bu kare ilginç bir not eşliğinde paylaşıldı: "Salako" Ama kim tam salak belli değil..O ağaçta görünmediğini sanan mı? Onu görmeyen mi?..Aşağıdan geçen yolcu mu?..O'nu görmeyen mi?... Hani hep merak edilen çekim hatalarına da iyi bir örnektir, güzel bir karedir bu..
Bu arada ağacın hemen altından geçen ve aslında senaryoda olmayan ve o anda orada olmaması gereken kişiye dikkat!
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Canım Kardeşim, Yeşilcam'ın her seyredeni en çok ağlatan filmlerinden biri olarak tarihe geçti.