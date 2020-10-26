O sahne hayatını değiştirdi: Herkes onu konuşuyor

MİKROFONU ÇIKARDIKTAN SONRA Otel odasındaki röportajda Giuliani, kendisine Trump yönetiminin koronavirüs salgınına verdiği tepki ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlıyor. Sonra da Rudy Giuliani'nin aslında oyuncu olduğunu bilmediği genç kadın onu içki içmeye davet ediyor. Giuliani ise yakasındaki mikrofon çıkarıldıktan sonra yatağa uzanıyor ve ellerini pantolonunun içine soktuğu görülüyor.