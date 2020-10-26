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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 13:08 | 

O sahne hayatını değiştirdi: Herkes onu konuşuyor

Sadece geçen yıl oyunculuk eğitimini tamamlayan genç oyuncunun hayatı, rol aldığı film ve o filmde canlandırdığı bir sahne nedeniyle değişti.

Instagram, Backgrid UK

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1ADINI DÜNYAYA DUYURDU
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ADINI DÜNYAYA DUYURDU

Daha düne kadar kimsenin doğru dürüst tanımadığı oyuncu bu sahne sayesinde adını dünyaya duyurdu.

2GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA
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GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA

Sacha Baron Cohen'in hem yönetmenliğini üstlendiği hem de baş rolünü üstlendiği Borat 2 adlı filmin otel odasında geçen bir sahnesi son birkaç haftadır dünya gündeminin ilk sıralarında. 

3O SAHNELER ÇOK KONUŞULDU
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O SAHNELER ÇOK KONUŞULDU

Cohen'in ilkini 2006 yılında çektiği aynı adlı filmin devamı niteliğinde olan bu yeni yapımda, Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin otel odasındaki görüntüleri gündemden düşmek bilmiyor. Tam adı Borat Subsequent Moviefilm olan yapımın çok konuşulan sahnelerinde Trump'ın avukatı ve aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Borat'ın kardeşi olduğunu ileri süren bir genç oyuncuya röportaj veriyor.

4MİKROFONU ÇIKARDIKTAN SONRA
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MİKROFONU ÇIKARDIKTAN SONRA

Otel odasındaki röportajda Giuliani, kendisine Trump yönetiminin koronavirüs salgınına verdiği tepki ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlıyor. Sonra da Rudy Giuliani'nin aslında oyuncu olduğunu bilmediği genç kadın onu içki içmeye davet ediyor. Giuliani ise yakasındaki mikrofon çıkarıldıktan sonra yatağa uzanıyor ve ellerini pantolonunun içine soktuğu görülüyor.

5BULGAR OYUNCUNUN ŞANSI DÖNDÜ
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BULGAR OYUNCUNUN ŞANSI DÖNDÜ

İşte o sahnelerde bir gazeteci kimliğinde Rudy Giuliani'nin karşısına geçen genç Bulgar oyuncu Maria Bakalova bir anda dünyanın dikkatini üzerine çekti.

6HENÜZ 24 YAŞINDA
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HENÜZ 24 YAŞINDA

Daha önce Bulgaristan'da birçok yapımda küçük roller üstlenen Bakalova, 24 yaşında.

7GEÇEN YIL MEZUN OLDU
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GEÇEN YIL MEZUN OLDU

Borat 2'de ilk ABD yapımı filminde oynayan Maria Bakalova, oyunculuk öğrenimini geçen yıl tamamladı.

8BURGAZ DOĞUMLU
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BURGAZ DOĞUMLU

1996 Burgaz doğumlu olan Maria Bakalova, önce Bulgaristan Ulusal Sanat Okulu'nda eğitim gördü. Geçen yıl da Sofya'daki Ulusal Tiyatro ve Film Akademisi'nden mezun oldu.

9LOS ANGELESTA YAŞIYOR
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LOS ANGELES'TA YAŞIYOR

Maria Bakalova, iki yıl önce Transgression adlı filmdeki performansıyla ödüle değer görülmüştü. Genç oyuncu bir süredir ABD'nin Los Angeles kentinde yaşıyor. 

10BORATIN KIZI TUTAR SAGDIYEVİ CANLANDIRIYOR
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BORAT'IN KIZI TUTAR SAGDIYEV'İ CANLANDIRIYOR

Bakalova, filmde Borat'ın kızı Tutar Sagdiyev adlı genç gazeteciyi canlandırıyor.

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