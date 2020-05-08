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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 09:51,

O ödemeler bugün başlıyor! Kimler faydalanacak... İşte tüm detaylar

Koronavirüs nedeniyle işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve iş sözleşmesi feshedilip, işsizlik maaşı alamayanlara verilecek günlük 39.34 liralık nakit ücret desteği bugün ödenmeye başlıyor. Ödemeler İŞKUR tarafından ve kişilerin kendisine ödenecek.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Koronavirüs nedeniyle işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan ile işsizlik maaşı alamayanlara verilecek ücret desteği bugün ödenmeye başlıyor.

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17 Nisan’da çıkan yasa ile ücretsiz izne çıkartılan, işvereni tarafından işten çıkartılıp da işsizlik ödeneği alamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları süre içinde günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira nakit ücret desteği ödenmesine karar verildi.

3Peki, bu ödemeler kimlere yapılacak
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Peki, bu ödemeler kimlere yapılacak?

İki ayrı kesimi kapsıyor. Birincisi, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara, emekli aylığı almamaları şartıyla nakit ücret desteği verilecek.

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15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkartılanlar da bu ödemeden yararlanabilecek.

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İkinci kesim ise, 15 Mart tarihinden sonra işvereni tarafından işten çıkartılan, ancak işsizlik maaşından yararlanamayanlara da yine emekli aylığı almamaları koşulu ile nakit ücret desteği verilecek.

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Bu şartları taşıyanlara 8 Mayıs Cuma günü itibariyle ödenmeler başlıyor. Ödemeler, İŞKUR tarafından yapılacak.

7ÖDEMELER 17 TEMMUZA’A KADAR
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ÖDEMELER 17 TEMMUZA’A KADAR

Tüm ödemeler de 17 Nisan tarihinden itibaren olacak. 15 Mart’ta işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılanlar ödemelerini 17 Nisan tarihinden itibaren alacak.

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Yani, 17 Nisan’dan, 30 Nisan’a kadar geçen 14 günlük süre için nakit desteği ödenecek. Ödemeler, 17 Nisan ile 17 Temmuz süresi içinde; işsiz ve ücretsiz izinde olunan süre boyunca ödenecek.

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Her bir gün için de 39.24 lira, aylık da 1.177 lira ödenecek, ancak bu tutar üzerinden damga vergisi kesilecek. Böylece ödenecek tutar aylık 1.167.5 lira olacak.

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Kimi okuyucular, ‘ücretsiz izne çıkartıldım, nakit desteği için müracaat ettim dönüş alamadım’ diye soruyor. Ücretsiz izne ayrılanlar nakdi ücret desteği başvurularını kendileri değil, işverenleri yapacak.

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İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ücretsiz izin bildiriminde bulunacak, çalışanı ‘Pandemi Ücretsiz İzin’ olarak kayıt ettirecek; SGK, bu bilgileri İŞKUR’a iletecek ve ödeme İŞKUR üzerinden yapılacak.

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Bu başvuruların da ücretsiz izin verildiği ayın ertesindeki ayın 3’üne kadar yapılması gerekiyor. İşveren, çalışanı mart ayında ücretsiz izne çıkartmışsa, 3 Nisan’a kadar başvuruyu yapması gerekiyor ki, çalışan nakit desteğinden yararlanabilsin.

131.177 LİRAYI NASIL ALACAKSINIZ
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1.177 LİRAYI NASIL ALACAKSINIZ?

İş sözleşmesi fesh edilenler içinse durum farklı. İşten çıkartılan ve prim ödeme gün sayısı açısından işsizlik ödeneği almaya hak kazanamayanlar, 1.177 liralık nakit desteğinden yararlanabilmeleri için kendilerinin İŞKUR’a başvurması gerekiyor.

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Başvuruyu da İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilirler.

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Ödemeler ise hem ücretsiz izine çıkanlar hem de işten çıkarılanların kendisine yapılacak ve PTT, IBAN’a havale, EFT yöntemi ile yapılacak.

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Son olarak iki hususa da dikkat çekeyim. Birincisi, nakit ücret desteğinden bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde bir ay içinde 10 günden fazla çalışanlar da yararlanabilecek.

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İkincisi, nakit ücret desteği alanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak. 

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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