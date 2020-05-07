O ödemeler başladı! Maaşlar nasıl ve ne kadar alınacak?

NEDEN EKSİK MAAŞ YATIYOR? Ayrıca, her çalışana kısa çalışma ödeneği ödenecek diye bir durum da yok. Çalışanın, kısa çalışma ödeneği başlamadan önce 60 gün sigortalı olarak çalışması ve son 3 yılda 450 gün süreyle sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Tabi bir de çalışanın emekli maaşı almıyor olması da şart. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan çalışanlara, son 12 aylık prime esas kazancına göre, brüt kazancının yüzde 60’ı ödenecek. En fazla ödenecek tutar ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini geçmeyecek.