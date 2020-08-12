Darp iddialarıyla gündeme gelmişti... Daria Kyryliuk, şimdi Bodrum’da
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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O model şimdi Bodrum’da
Çeşme’deki bir plajda darp edildiğini öne sürerek gündeme gelen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, yaşanan olaylardan sonra tatil rotasını Bodrum’a çevirdi.
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Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş önceki gün The Bodrum Edition’daydı. Çift, akşam saatlerinde de Gümüşlük’teki bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yedi.
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Daria Kyryliuk, yüzünün kanlar içinde göründüğü fotoğrafını paylaşmasının ardından Türkiye gündemine yerleşmişti.
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Kırmızılı güzel
En son “Zalim İstanbul” dizisindeki Şeniz rolüyle seyirci karşısına çıkan Mine Tugay, tatilde çektirdiği bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı. 3.2 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun kırmızı bikinili pozu, sadece birkaç dakika içerisinde 300 bini aşkın beğeni aldı.
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Komşuları “güneş” diyor
Burcu Esmersoy, yaz sezonunu Bodrum’daki Caresse The Residences’teki yeni evinde geçirmeye devam ediyor. Esmersoy, evinin Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii’nin en sakin ve gizli noktasında olduğunu söyledi.
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Ünlü sunucu, yeni komşularıyla tanıştığını ve kendisine sarışın, renkli gözlü olduğu için Türkçe güneş anlamına gelen “sunny” ismini taktıklarını söyledi.
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Tekne tatili
Oyuncu Dilara Öztunç, tekne tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ege kıyılarını dolaşan Öztunç’un mor renkli kombini bolca beğeni aldı.