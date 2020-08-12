Magazin Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 11:51 , 12 Ağustos 2020 - 12:02

Darp iddialarıyla gündeme gelmişti... Daria Kyryliuk, şimdi Bodrum’da

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?