O merdivenler boş kaldı

Her yıl sinema meraklıları hem o ünlü salonda gösterilecek filmleri hem de kırmızı halıda salınacak ünlüleri görmek için gün sayardı. Ama bu sene, beklenmedik bir gelişme oldu ve dünyanın en ünlü kırmızı halısı boş kaldı.
Backgrid UK, Splash News, AP
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PANDEMİ YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ
Bu yıl 12 ile 23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle önce ertelendi, ardından da iptal edildi. Yani bu yıl sinema sanatına gönül vermiş herkesin adım atmayı hayal ettiği kırmızı halı boş kalacak. Biz de geçen yıl düzenlenen Cannes Film Festivali'nde gösterişli elbiseleriyle kırmızı halıya damga vuran ünlüleri ve o anları bir kez daha hatırlayalım istedik.
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MODEL DURUŞU
Kırmızı halının gediklilerinden Izabel Goulart yine gösterişli kıyafetiyle hafızalara kazındı.
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UZUN ÇİZMELER
Amber Heard, hem kıyafeti hem de diz üstü çizmeleriyle kırmızı halıya damga vurdu.
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KIRMIZI HALININ KONUĞU
Adriana Lima da geçen yılki festivalin konuklarından biriydi.
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ÇARPICI TASARIM
Araya Hargate, ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.
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KIRMIZILAR İÇİNDE
Geçen yılın en çok rağbet edilen renklerinden biri kırmızıydı. Bella Hadid de konuk olduğu galaya bu kıyafetle katıldı.
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İDDİALI RENK
Elsa Hosk'un hem kıyafeti hem de kıyafetinin rengi iddialıydı.
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YARI ŞEFFAF
Shanina Shaik, yarı şeffaf kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.
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MERDİVEN POZU
Olivia Culpo sade ve şıktı.
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EN KABARIK KIYAFETLER
Festivalde en kabarık etekli kıyafetleri genellikle Hintli yıldızlar giyer. Deepika Padukone de bu kuralı bozmadı.
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TAÇLI GÜZEL
Eski güzellik kraliçesi Aisswarya Rai de kabarık etekli bir kıyafet giydi.
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ESKİ OYUNCU
Eski oyuncu yeni tasarımcı Kimberley Garner da gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti.
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DERİN DEKOLTE
Jasmine Tookes bu kıyafetiyle beğeni topladı.
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BEYAZLAR İÇİNDE
Josephine Skriver bu ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.
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SİYAH MODASI
Siyahtan vazgeçemeyenlerden biri Madison Beer oldu.
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DENEYİMLİ OYUNCU
Milla Jovovich de geçen yılın konuklarından biriydi.
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SADELİKTEN ÖDÜN VERMEDİ
Penelope Cruz, sadeliğinden ödül vermedi.
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TUZ SERPME
Geçen yıl festivalin konukları arasında Nusret de vardı.
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AİLECE KIRMIZI HALIDA
Sylvester Stallone eşi ve kızıyla festivale konuk oldu.
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GEÇEN YILIN RENGİYDİ
Winnie Harlow da kırmızı modasını takip etti.
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AYAKKABININ ETTİĞİ
Virginie Effira'nın ayakkabısının bağcıkları çözülünce Niels Schneider yardım etti.