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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 16:20,

O merdivenler boş kaldı

Her yıl sinema meraklıları hem o ünlü salonda gösterilecek filmleri hem de kırmızı halıda salınacak ünlüleri görmek için gün sayardı. Ama bu sene, beklenmedik bir gelişme oldu ve dünyanın en ünlü kırmızı halısı boş kaldı.

Backgrid UK, Splash News, AP

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1PANDEMİ YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ
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PANDEMİ YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ

Bu yıl 12 ile 23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle önce ertelendi, ardından da iptal edildi. Yani bu yıl sinema sanatına gönül vermiş herkesin adım atmayı hayal ettiği kırmızı halı boş kalacak. Biz de geçen yıl düzenlenen Cannes Film Festivali'nde gösterişli elbiseleriyle kırmızı halıya damga vuran ünlüleri ve o anları bir kez daha hatırlayalım istedik.

2MODEL DURUŞU
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MODEL DURUŞU

Kırmızı halının gediklilerinden Izabel Goulart yine gösterişli kıyafetiyle hafızalara kazındı.

3UZUN ÇİZMELER
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UZUN ÇİZMELER

Amber Heard, hem kıyafeti hem de diz üstü çizmeleriyle kırmızı halıya damga vurdu.

4KIRMIZI HALININ KONUĞU
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KIRMIZI HALININ KONUĞU

Adriana Lima da geçen yılki festivalin konuklarından biriydi.

5ÇARPICI TASARIM
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ÇARPICI TASARIM

Araya Hargate, ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.

6KIRMIZILAR İÇİNDE
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KIRMIZILAR İÇİNDE

Geçen yılın en çok rağbet edilen renklerinden biri kırmızıydı. Bella Hadid de konuk olduğu galaya bu kıyafetle katıldı.

7İDDİALI RENK
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İDDİALI RENK

Elsa Hosk'un hem kıyafeti hem de kıyafetinin rengi iddialıydı.

8YARI ŞEFFAF
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YARI ŞEFFAF

Shanina Shaik, yarı şeffaf kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

9MERDİVEN POZU
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MERDİVEN POZU

Olivia Culpo sade ve şıktı.

10EN KABARIK KIYAFETLER
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EN KABARIK KIYAFETLER

Festivalde en kabarık etekli kıyafetleri genellikle Hintli yıldızlar giyer. Deepika Padukone de bu kuralı bozmadı.

11TAÇLI GÜZEL
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TAÇLI GÜZEL

Eski güzellik kraliçesi Aisswarya Rai de kabarık etekli bir kıyafet giydi.

12ESKİ OYUNCU
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ESKİ OYUNCU

Eski oyuncu yeni tasarımcı Kimberley Garner da gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti.

13DERİN DEKOLTE
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DERİN DEKOLTE

Jasmine Tookes bu kıyafetiyle beğeni topladı.

14BEYAZLAR İÇİNDE
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BEYAZLAR İÇİNDE

Josephine Skriver bu ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.

15SİYAH MODASI
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SİYAH MODASI

Siyahtan vazgeçemeyenlerden biri Madison Beer oldu.

16DENEYİMLİ OYUNCU
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DENEYİMLİ OYUNCU

Milla Jovovich de geçen yılın konuklarından biriydi.

17SADELİKTEN ÖDÜN VERMEDİ
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SADELİKTEN ÖDÜN VERMEDİ

Penelope Cruz, sadeliğinden ödül vermedi.

18TUZ SERPME
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TUZ SERPME

Geçen yıl festivalin konukları arasında Nusret de vardı.

19AİLECE KIRMIZI HALIDA
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AİLECE KIRMIZI HALIDA

Sylvester Stallone eşi ve kızıyla festivale konuk oldu.

20GEÇEN YILIN RENGİYDİ
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GEÇEN YILIN RENGİYDİ

Winnie Harlow da kırmızı modasını takip etti.

21AYAKKABININ ETTİĞİ
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AYAKKABININ ETTİĞİ

Virginie Effira'nın ayakkabısının bağcıkları çözülünce Niels Schneider yardım etti.

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