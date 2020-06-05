O merdivenler boş kaldı

PANDEMİ YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ Bu yıl 12 ile 23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle önce ertelendi, ardından da iptal edildi. Yani bu yıl sinema sanatına gönül vermiş herkesin adım atmayı hayal ettiği kırmızı halı boş kalacak. Biz de geçen yıl düzenlenen Cannes Film Festivali'nde gösterişli elbiseleriyle kırmızı halıya damga vuran ünlüleri ve o anları bir kez daha hatırlayalım istedik.