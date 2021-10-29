O manşetteki ‘Cumhuriyet’

O gün Mustafa Kemal Paşa karşısına aldığı 28 yaşındaki genç muhabire, yıllardır muhafaza ettiği milli sırrı açıkladı: “Biz cumhurbaşkanı, başbakanı ve sorumlu bakanları olan bir cumhuriyet olacağız. Başkentimiz de Ankara. Tüm diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi burada bir bağımsız parlamento var, tüm bakanlar kendi alanlarından sorumlu. Size Türk Anayasası’nın ilk maddesini tekrarlamak istiyorum. ‘Egemenlik, sınırsız ve koşulsuz halkındır. Yönetim tarzı, halkın geleceğini bizzat kendisi ve gerçekten belirlemesi ilkesine dayanır.”