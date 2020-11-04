O kadar masraf, o kadar gösteriÅŸ boÅŸa gitti: BoÅŸanmaya karar verdiler
Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce romantik bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle gÃ¶l kenarÄ±nda evlenen Ã¼nlÃ¼ Ã§ift aradan geÃ§en zaman iÃ§inde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdi.
Backgrid USA
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SONUNDA DAVA AÃ‡TI
Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda alyansÄ±nÄ± takmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Ã¼nlÃ¼ oyuncu bu kez de eÅŸine boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.Â
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GÃ–L KENARINDA ROMANTÄ°K DÃœÄžÃœN
Oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Julianne Hough ile Brooks Laich, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Idaho'da bir gÃ¶l kenarÄ±nda romantik bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti. Fakat Ã§ift birlikte geÃ§irdikleri bu kÄ±sa zamanÄ±n sonunda boÅŸanmaya karar verdi.
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BEÅž AYDIR AYRILAR
Ã‡ift, bundan beÅŸ ay Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± vermiÅŸti. Fakat Hough dava aÃ§mak iÃ§in beklemeyi tercih etti.
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Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœNÃœ Ã–ZLEMÄ°Åž
DavayÄ± 32 yaÅŸÄ±ndaki Hough'un aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã‡iftin evliliklerini kurtarmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ± fakat Julianne Hough'un Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kazanmaktan mutlu olduÄŸunu hissettiÄŸi iÃ§in dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± da ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda.
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AYRI KENTLERDE KARANTÄ°NA
Julianne Hough ile eski bir buz hokeyi oyuncusu olan Brooks Laich, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonu da ayrÄ± ayrÄ± geÃ§irdi.
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DOST KALACAKLAR
Bu sÃ¼re iÃ§inde Hough, Los Angeles'ta Brooks Laich ise Idaho'da kaldÄ±.Ã‡ift, mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± alÄ±ncaya kadar dikkatlice dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ve ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da dost kalacaklarÄ±nÄ± belirtti.
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Ä°KÄ°SÄ° DE MEMNUN KALDI
Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynak sadece Julianni Hough'un deÄŸil Laich'in de koronavirÃ¼s karantinasÄ± sÄ±rasÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± geÃ§irdikleri zamandan memnun kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve ayrÄ±lÄ±k zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸine karar verdiklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â
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2017'DE EVLENDÄ°LER
31 yaÅŸÄ±ndaki Julianne Hough ile 36 yaÅŸÄ±ndaki Brooks Laich, 2017 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir gÃ¶l kenarÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle evlenmiÅŸti.