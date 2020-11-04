GÃ–L KENARINDA ROMANTÄ°K DÃœÄžÃœN Oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Julianne Hough ile Brooks Laich, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Idaho'da bir gÃ¶l kenarÄ±nda romantik bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti. Fakat Ã§ift birlikte geÃ§irdikleri bu kÄ±sa zamanÄ±n sonunda boÅŸanmaya karar verdi.