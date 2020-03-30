O iddialara yanıt geldi: Tekrar evleniyorlar; evlat edinecekler

NEDİME VE SAĞDIÇ Dügünde Pitt'in sağdıçlığını yakın dostu olan Bradley Cooper, Aniston'ın nedimeliğini ise Friends dizisinde birlikte oynadığı yakın dostu Courtney Cox yapacaktı. Hatta bu iddialara bir başka ayrıntı daha eklendi. Buna göre ilk evlilikleri sırasında çocuk dünyaya getirmeyen çift, birkaç ay içinde bir de evlat edinecekti.