O iddialara yanıt geldi: Tekrar evleniyorlar; evlat edinecekler
Hollywood'un gündemden hiç düşmeyen aşk üçgeniyle ilgili iddialar yine ortalığı hareketlendirdi. Star adlı derginin kapağına taşıdığı bu iddialara göre Brad Pitt ile onun Angelina Jolie ile birlikte olmak uğruna yollarını ayırdığı Jennifer Aniston tekrar evleniyor. Hatta iddialar bununla sınırlı da kalmadı. Derginin ileri sürdüğüne göre Pitt ile Aniston birkaç ay içinde bir çocuk evlat da edinecekler. İşte tüm bu iddialara yanıt geldi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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SET AŞKI EVLİLİĞİ BİTİRDİ
Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 yılında evlenip beş yıl sonra boşanmıştı. Pitt, Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) adlı filmde başrol paylaştığı Angelina Jolie ile birlikte olmaya başlayınca Aniston ile yollarını ayırmıştı.
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ALTI ÇOCUK DA EVLİLİĞİ KURTARAMADI
Jolie ve Pitt, 10 yıl birlikte olduktan sonra evlenmiş ancak kısa sürede boşanmaya karar vermişti. Çift, boşanmadan sonra üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuklarının velayeti için zor bir süreç geçirmişti.
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ONUN İKİNCİ EVLİLİĞİ DE YÜRÜMEDİ
Bu arada Aniston, Justin Theroux ile kısa süren bir evlilik yaptı. Pitt'in adı da birçok kişiyle aşk söylentilerine karıştı ancak bunların hiçbiri doğrulanmadı.
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TÖRENDEKİ SAMİMİYET
Eski çiftin yolu, bu yılın ödül sezonunda kesişti. Pitt ve Aniston Altın Küre ve SAG ödül törenlerinde aynı salondaydı. Özellikle de SAG ödül töreni sırasında birbirleriyle sergiledikleri samimi görüntüler hayranlarını heyecanlandırdı.
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AŞK DEVAM MI?
İşte o törenden sonra da çiftin arasındaki ilişkinin yeniden sıcak bir hale geldiği iddiaları da gündemden hiç düşmedi. Pitt ve Aniston'ın birbirlerini tebrik derken sergilediği tavırlar onların hala eski günleri özlediği şeklinde yorumlandı.
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PLAJ DÜĞÜNÜ
Son olarak da Star dergisi, çiftin tekrar evlenmeyi planladığını hatta düğün yerinin bile beli olduğunu ileri sürdü. Bu iddialara göre Pitt ve Aniston, Meksika'da bir plaj düğünü için hazırlıklara başlamıştı.
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NEDİME VE SAĞDIÇ
Dügünde Pitt'in sağdıçlığını yakın dostu olan Bradley Cooper, Aniston'ın nedimeliğini ise Friends dizisinde birlikte oynadığı yakın dostu Courtney Cox yapacaktı. Hatta bu iddialara bir başka ayrıntı daha eklendi. Buna göre ilk evlilikleri sırasında çocuk dünyaya getirmeyen çift, birkaç ay içinde bir de evlat edinecekti.
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SÖZCÜLERİ YALANLADI
Fakat tüm bu iddialara her iki oyuncunun sözcüsünden de yalanlama geldi. Pitt ve Aniston'ın sözcüleri People dergisine verdikleri demeçlerde eski çiftin sadece arkadaş olduğunu aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını belirtti.