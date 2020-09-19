O görüntüler aranıyor

ORGANİZATÖR ve yönetmen Çağrı Tortop’un (44), Ortaköy’de geçen yıl beraber yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç’i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması görüldü.
İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen Çağrı Tortop ile şikâyetçi Tanja Dukiç katılmadı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019’da Çağrı Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi. Tortop’un elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği öne sürüldü.
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PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR
Suçlamaları kabul etmeyen Çağrı Tortop’un avukatı, Tanja Dukiç’in psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia etti. Mahkeme, olay saatine ilişkin çevre işyeri ve apartmanlarda kamera görüntülerinin bulunup bulunmadığının araştırılması için duruşmayı erteledi.