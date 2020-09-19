O görüntüler aranıyor

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR Suçlamaları kabul etmeyen Çağrı Tortop’un avukatı, Tanja Dukiç’in psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia etti. Mahkeme, olay saatine ilişkin çevre işyeri ve apartmanlarda kamera görüntülerinin bulunup bulunmadığının araştırılması için duruşmayı erteledi.