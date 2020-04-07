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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 12:21, /

Gelin olmadan önce: O kıyafetleri bir daha hiç giymedi

O tam 9 yıldır bir külkedisi masalının kahramanı... Üzerinde ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan gelinliğiyle Buckingham Sarayı'nın kapısından içeri girdiği günün çok öncesinden beri dünyanın gözleri onun üzerinde. Aşk öyküsü, çocukları, eşi, geleceği bir yana kelimenin tam anlamıyla bir stil ikonu aynı zamanda. Peki gelecekte ülkesinin kralı olacak eşini bile zaman zaman geri planda bırakan Kate Middleton ya da evlilik sonrası unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine, eskiden nasıldı?

SPLASH NEWS

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1TARZI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİ

TARZI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİ

Şimdi ünlü modacıların, tasarımlarını üzerinde görmek için birbiriyle yarıştığı, giyim tarzı milyonlarca kadın tarafından taklit edilen  Kate Middleton, eskiden nasıl bir stil benimsemişti. Gelin bir yandan onu saraya götüren aşk öyküsünü hatırlayalım, bir yandan da stilinin geçirdiği değişime göz atalım.

2İDDİASIZ GİYİM

İDDİASIZ GİYİM

Kate Middleton'ın hikayesini bilmeyen yok.. Hatta çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni o. Prens William ile üniversite eğitimi gördüğü sırada tanışması, bir ara ayrılmaları, sonra yeniden barışmaları, hatta evlenmek için tam 8 yıl sabırla beklediğinde kendisine takılan "Bekleyen Katie" lakabı.

3HAZIRLIK SÜRECİNDEN GEÇTİ

HAZIRLIK SÜRECİNDEN GEÇTİ

Prens William ve artık Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton, 2011 yılında evlendi. Düğünlerini bütün dünya izledi. Orta sınıf bir ailenin kızı olan Middleton, zaten geçmişte de sporla uğraştığı için formunu koruma konusunda tecrübeliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önce bir hazırlık sürecinden geçti.

4ARTIK DAHA DİKKATLİ

ARTIK DAHA DİKKATLİ

Bu uğurda yaptığı ilk şey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapısı olan Middleton biraz daha zayıfladı. Evlendikten sonra da giyim tarzı tamamen değişti. Hala zaman zaman bir giydiğini birkaç kez giyse de çok ünlü olmayan tasarımcıların kıyafetleriyle görüntülense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranıyor. Seçimlerini daha dikkatli yapıyor.

5HIZLI ÇAPKININ KALBİNİ ÇALDI

HIZLI ÇAPKININ KALBİNİ ÇALDI

Bu kadar zamanda üç çocuk annesi olan Middleton, doğumdan sonra hızla kilo vermesiyle de gündem yarattı.  Peki Kate Middleton, dünyanın en gözde ve en çapkın bekarlarından biri olan Prens William'ın gönlünü nasıl çeldi. Onu bu günlere nasıl getirdi? Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar şimdi eşine aşık bir aile babası olsa da bir dönemin hatırı sayılır çapkınlarından biriydi.

6NEREDEYSE OKULU BIRAKIYORDU

NEREDEYSE OKULU BIRAKIYORDU

Aşk defterinde kimlerin adı yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiği genç kadınlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaşında olan William'ın bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kısa sürdü.

7KATEİ GÖRÜNCÜ OKULU BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ

KATE'İ GÖRÜNCÜ OKULU BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ

Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William. 

8DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU

 Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton.  Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.

9ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ

ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ

Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi.

10AŞKA DİRENEMEDİ

AŞKA DİRENEMEDİ

Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.

11AYRILIP BARIŞTILAR

AYRILIP BARIŞTILAR

Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.

12KRALİÇE ÖNCI SICAK BAKMADI

KRALİÇE ÖNCI SICAK BAKMADI

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.

13ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.

142010DA NİŞAN, 2011DE DÜĞÜN

2010'DA NİŞAN, 2011'DE DÜĞÜN

Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Her ikisi de 38 yaşında olan çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

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