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BACKGRID USA
Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 09:42 | 

O dudaklara ne oldu?

Genç yıldızın dudaklarındaki morluk ve şişlik uzaktan bile görünür halde.

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1ANNESİ DE ESTETİK BAĞIMLISI

ANNESİ DE ESTETİK BAĞIMLISI

Estetik bağımlısı annenin estetik bağımlısı kızı da görünüşe göre bu alışkanlığının kurbanı oldu. Her iki dudağındaki morlukları ve şişlikler uzaktan bile görünür haldeydi.

2SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN 18 YAŞ BÜYÜK

SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN 18 YAŞ BÜYÜK

Sinema ve TV dünyasının ünlü çifti Lisa Rinna ve Harry Hamlin'in kızı Amelia önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. 19 yaşındaki Hamlin, bir süredir kendisinden 18 yaş büyük Scott Disick ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.

3DUDAKLARINDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

DUDAKLARINDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Amelia Hamlin, önceki gün Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası olan 37 yaşındaki Scott Disick ile birlikte çıktığı gezintide görüntülendi. Disick'in çocuklarından birinin de eşlik ettiği çift, yine her zamanki gibi bölgede görev yapan fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

4DOLGU MU YAPTIRDI

DOLGU MU YAPTIRDI?

O gezinti sırasında da Amelia Hamlin'in alt ve üst dudağındaki şişlikler ve morluklar da dikkat çekti. Onu gören ve genç yaşına rağmen estetik bağımlısı olduğunu bilen birçok kişi bu morlukların da dolgudan kaynaklandığını hemen anladı.

5ANNESİ VE ABLASI DA ESTETİK YAPTIRIYOR

ANNESİ VE ABLASI DA ESTETİK YAPTIRIYOR

Amelia Hamlin, tıpkı annesi Lisa Rinna ve ablası Delilah gibi sık sık estetik kliniklerin kapısını çalıyor. Amelia'nın şu anda 57 yaşında olan annesi Lisa Rinna da sık sık estetik operasyon geçirdiğini hiçbir zaman gizlemedi. 20'li yaşlarından bu yana plastik cerrahinin bütün nimetlerinden sonuna kadar yararlandığını açıklamıştı.

6DUDAKLARIM KENDİ BAŞINA KARİYER YAPTI

'DUDAKLARIM KENDİ BAŞINA KARİYER YAPTI'

Rinna da en çok dudaklarına yaptırdığı estetik müdahaleler ile biliniyor. Lisa Rinna bir röportajında "Dudaklarının kendi başına kariyer sahibi olduğu anlatmıştı. Lisa Rinna ise yıllardır Hollywood'un en çok estetik operasyon geçiren ünlülerinden biri olarak tanınıyor. Rinna, bir dönem dudak dolgusu yapılırken yaşadığı talihsizlik yüzünden gündemin ilk sıralarında yer almıştı. 

7İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Dudaklarındaki morluklar dikkat çeken Amelia Hamlin, iki yıl önce sosyal medyadan estetik iddialarını yalanlamıştı. Genç kız, hem dolgun dudaklarının hem de göğüslerinin doğal olduğunu ileri sürmüştü. Fakat daha sonra genç kızın göğüslerini estetik operasyonla büyüttüğü ortaya çıkmıştı.

8UYARILARI DİNLEMİYOR

UYARILARI DİNLEMİYOR

19 yaşındaki Amelia Hamlin, kendisinden 18 yaş büyük olan ve çapkınlığıyla tanınan Scott Disick ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Fakat genç kız bu konudaki uyarılara kulaklarını tıkamış durumda.

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