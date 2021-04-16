O dudaklara ne oldu?

DOLGU MU YAPTIRDI? O gezinti sırasında da Amelia Hamlin'in alt ve üst dudağındaki şişlikler ve morluklar da dikkat çekti. Onu gören ve genç yaşına rağmen estetik bağımlısı olduğunu bilen birçok kişi bu morlukların da dolgudan kaynaklandığını hemen anladı.