O dizideki efsane kanepe yıllar sonra ortaya çıktı, hayranları hemen tanıdı

GÜVENLİK KAPISI 56 yaşındaki Stamos, Instagram sayfasında küçük oğlunun o kareli kanepenin yanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Stamos, kanepeyi oğlunun hemen arkadaki merdivenlere ulaşmaması için bir tür güvenlik kapısı olarak kullandığını belirtti. Oyuncu "Bebek için güvenlik kapısı mı yoksa TV tarihinin en ikonik kanepesi mi?" diye yazdı.