O dizideki efsane kanepe yıllar sonra ortaya çıktı, hayranları hemen tanıdı
Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım, 1980 ile 1990'larda yayınlanan efsane dizide yer alan kanepeyi evinde de kullandığını gözler önüne serdi.
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EFSANE KANEPE
1987 ile 1995 arasında yayınlanan Full House (Bizim Ev) dizisiyle ün kazanan aktör John Stamos, o dizinin dekorunda yer alan kareli kanepenin bir benzerini kendi evinde de kullanıyor. Bu durum, oyuncunun yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.
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GÜVENLİK KAPISI
56 yaşındaki Stamos, Instagram sayfasında küçük oğlunun o kareli kanepenin yanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Stamos, kanepeyi oğlunun hemen arkadaki merdivenlere ulaşmaması için bir tür güvenlik kapısı olarak kullandığını belirtti. Oyuncu "Bebek için güvenlik kapısı mı yoksa TV tarihinin en ikonik kanepesi mi?" diye yazdı.
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'BU BENİ RAHATLATIYOR'
John Stamos'un bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Aktörün dizideki rol arkadaşlarından Bob Saget "Ne olduğunu bilmiyorum John fakat bu beni rahatlatıyor" diye yazdı.
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OLSEN İKİZLERİ DE O DİZİYLE TANINDI
Ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House'un ekran serüveni 1987 yılında başladı. Dizinin final bölümü ise 1995 yılında yayınlandı. Dizide John Stamos'un yanı sıra sonradan moda tasarımcısı olarak tanınan ikizler Mary Kate ve Ashley Olsen da rol alıyordu.
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O DİZİYLE HAFIZALARA KAZINDI
John Stamos, o diziden sonra birçok yapımda rol alsa da Full House adlı diziyle birkaç kuşağın hafızasında yer etti.